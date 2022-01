Real Madrid: quand les fils de Benzema et Cristiano Ronaldo posaient comme leurs papas

Karim Benzema a posté ce vendredi une photo de son fils et celui de Cristiano Ronaldo, sur son compte Instagram. Elle est issue du documentaire Netflix sur la femme de l’attaquant portugais, Georgina Rodriguez.

Après les mini-séries sur les stars de football (Neymar est le dernier en date), voici celles sur leur entourage. Jeudi, Netflix a mis en ligne six épisodes racontant la vie de Georgina Rodriguez, compagne de Cristiano Ronaldo. Elle y raconte son activité d’influenceuse, sa trajectoire et son histoire d'amour avec le quintuple Ballon d’or. L’ancien mannequin espagnole est aussi filmée dans les tribunes pour assister à quelques matchs de l’attaquant.

Une photo en plein Euro

Elle a ainsi suivi le dernier Euro, notamment les rencontres contre la Belgique (1-0) en huitièmes de finale. Elle était aussi présente lors du match de poule contre la France (2-2) au cour duquel elle avait croisé Cora Gauthier, la compagne de Karim Benzema, partenaire de CR7 au Real Madrid pendant neuf ans (2009-2018). A cette occasion, le fils de l’attaquant français et celui de Ronaldo ont alors pris la pose pour une photo toute mignonne.

L’attaquant de l’équipe de France a partagé le cliché sur son compte Instagram en le mettant en parallèle avec une autre image de lui et son ancien partenaire avec les maillots de leur sélections respectives. Benzema est papa de deux enfants, Mélia (7 ans) et Ibrahim (4 ans), qui a donc été immortalisé aux côtés de Cristiano Ronaldo Junior, le fils ainé de Ronaldo (né en 2010).

L’attaquant de Manchester United est papa de trois autres enfants: les jumeaux Eva et Mateo (nés en 2017) et enfin Alana Martina, née de son union avec Georgina Rodriguez qui a annoncé une nouvelle grossesse en octobre dernier. Elle attend des jumeaux (une fille et un garçon).