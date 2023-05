Mercato: la mise au point d'Allegri sur son contrat à la Juventus

Massimiliano Allegri a défendu samedi son bilan sur le banc de la Juventus, après avoir fait "mieux" cette saison que la précédente, et a rappelé qu'il avait "encore deux ans de contrat" avec la Vieille Dame.

Massimiliano Allegri met les choses au clair. "J'ai encore deux ans de contrat, et je m'engagerai jusqu'au bout pour que la Juve puisse de nouveau être compétitive en championnat", a assuré l'entraîneur bianconero, revenu à l'été 2021 pour ramener le club au sommet, lors d'une conférence de presse à la veille de recevoir l'AC Milan, lors de la 37e et avant-dernière journée de Serie A.

"On a eu beaucoup de difficultés et des blessures, avec Pogba qui n'a jamais joué et Chiesa qui a repris après dix mois"

La presse, transalpine notamment, spécule à intervalle régulier sur le départ d'Allegri à l'intersaison, ainsi que sur le nom de son éventuel successeur. D'autant que la Juventus termine sa seconde saison sans titre depuis son retour sur le banc, et n'a plus qu'une petite chance de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions en raison de sa pénalité de dix points pour fraudes comptables qui l'a renvoyée à la 7e place, à cinq points de la quatrième place de l'AC Milan.

"La Juventus est en ce moment deuxième (sans tenir compte de la pénalité, ndlr), un meilleur classement que la saison dernière (4e), dans une saison où on a eu beaucoup de difficultés et des blessures, avec Pogba qui n'a jamais joué et Chiesa qui a repris après dix mois... On a fait une demi-finale de Ligue Europa, une demi-finale de Coupe d'Italie", a énuméré Allegri, interrogé sur une éventuelle démission.

"Arriver en Europe avec dix points de moins, ce serait extraordinaire"

"On discutera de la saison prochaine le 5 juin (après la dernière journée, ndlr), on ressortira plus fort des choses négatives de cette saison", a-t-il également affirmé, assurant que "rien n'a changé" dans la confiance du club. "La mathématique ne nous exclut de rien (...). Arriver en Europe avec dix points de moins, ce serait extraordinaire", a-t-il ajouté.

L'AC Milan, pour sa part, assurera sa place dans le top 4 en cas de succès à Turin, dimanche soir. "On veut atteindre cet objectif important sans attendre la dernière journée (contre Vérone, ndlr)", a promis l'entraîneur rossonero Stefano Pioli, lors de sa conférence de presse.



Comme l'entraîneur de la Roma José Mourinho, il a toutefois également regretté que la sanction définitive de la Juve survienne si tard dans la saison: "On est tous d'accord que le timing n'est pas celui qu'on peut espérer d'un championnat à la régulière, il faut trouver de meilleurs moments pour ne pas provoquer de désagréments à tout le monde", a souligné Pioli.