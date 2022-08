Mercato: Wijnaldum déjà présent au diner avec ses futurs coéquipiers de la Roma

Ses tests médicaux pas encore passés afin de rejoindre officiellement l'AS Roma, Georginio Wijnaldum était déjà présent au diner avec ses futurs coéquipiers jeudi soir.

Il doit encore passer des examens médicaux, mais Gini Wijnaldum est bel et bien un joueur de la Roma. Jeudi soir, le milieu de terrain néerlandais a dîné avec Pellegrini, Zaniolo et tous ses coéquipiers au Sanctuaire, un établissement réputé du centre-ville de Rome.

Un diner avec Dybala et le reste de l'équipe

Dès sa descente d'avion, celui qui est encore officiellement un joueur du PSG, s'est rendu à son hôtel, a accompagné ses enfants et sa famille qui l'avaient suivi en Italie depuis Paris et Rotterdam, puis est allé directement dîner avec ses nouveaux coéquipiers. De Pellegrini à Zaniolo, de Karsdorp à Mancini en passant par Cristante et Spinazzola, pratiquement tous les joueurs étaient présents et Wijnaldum a pu constater par lui-même à quel point le groupe de la Roma est véritablement uni en dehors du terrain.

Paulo Dybala, recrue phare de la Roma, était également présent et reçu les plus ferventes acclamations de nombreux fans massés devant l'établissement qui voulaient poser avec le DybalaMask. Wijnaldum a pu mesurer la grosse attente qu'il suscitait auprès des tifosi qui ont entonné à tue-tête le chant à sa gloire.

Une arrivée déjà saluée par des centaines de supporters à l'aéroport

Avant d'arriver au restaurant, le milieu de terrain néerlandais s'était offert un bain de foule à l'aéroport romain, où il a également pu entendre ce fameux refrain que les supporters de Liverpool lui réservaient lorsqu'il évoluait encore à Anfield mais qu’il n’a jamais entendu lors de sa terne saison à Paris. Souriant, il s’était dirigé vers les fans pour les saluer et a aussi signé quelques autographes et posé pour des photos.

Son transfert sera officialisé dans les prochaines heures. Il va s'engager sous la forme d'un prêt avec option d'achat fixée à 8 millions d'euros. Elle sera levée si la Roma se qualifie en Ligue des champions et si Wijnaldum dispute 50% des matchs.