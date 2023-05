Naples: des supporters frappés sur le terrain par ceux de l'Udinese

Des bagarres ont éclaté sur la pelouse après Udinese-Naples (1-1) où des fans napolitains étaient descendus pour fêter le titre acquis sur le terrain adverse, jeudi. Huit personnes ont été blessées.

Le premier sacre de Naples depuis 33 ans a été entaché de violences, jeudi soir. Après avoir envahi la pelouse d’Udinese, où leur équipe a décroché le match nul synonyme de titre (1-1), des fans napolitains ont été pris à partie par certains ultras d’Udine. Ces derniers avaient promis la veille qu’ils ne laisseraient pas les Napolitains célébrer sur leur terrain. "Udine n'est que noir et blanc, avaient-ils lancé dans un communiqué. Nous n'avons jamais permis aux fans de la Juventus, de Milan et de l'Inter de faire la fête dans notre ville. De même, plus encore, les célébrations de toute nature par les Napolitains ne sont ni les bienvenues ni tolérées."

A coups de bâtons et de ceintures

Dès le coup de sifflet final, plusieurs d’entre eux ont donc quitté la Curva Nord pour en découdre avec leurs adversaires avec des ceintures et des bâtons, comme en attestent plusieurs vidéos et photos. Des clichés diffusés sur les réseaux sociaux montrent notamment un homme aux couleurs du Napoli à terre en train de se faire frapper par plusieurs hommes aux couleurs de l’équipe du Frioul.

Les échauffourées ont duré plusieurs minutes avant que la police anti-émeute n’intervienne et n’y mettent fin. Ils ont alors mis en place un cordon de sécurité devant le Curva Nord que les supporters locaux occupaient. Ils se sont ensuite positionnés devant la Curva Sud où une vague bleu (les couleurs de Naples) avaient pris place. La situation s’est finalement apaisée quand les supporters d’Udinese ont vidé l’enceinte, laissant les Napolitains libres de fêter ce sacre historique.

Selon la Gazzetta dello Sport, huit d’entre eux ont été blessés, dont deux ont été hospitalisés. L’un aurait subi une blessure à la tête, l’autre une fracture à la jambe. Les festivités auraient également fait cinq blessés à Naples où la ville s’est embrasée au coup de sifflet final. Deux personnes auraient été blessées par balle et trois autres aux mains par l’explosion de pétards.