Naples: "Ils n'arrêtent pas d'insulter ma mère", Spalletti se plaint du public de la Fiorentina

Après le nul (0-0) sur le terrain de la Fiorentina dimanche soir, Luciano Spalletti s'est dirigé vers un supporter de la Viola pour s'expliquer. Le technicien de Naples n'a pas apprécié les multiples insultes au cours de la partie et l'a fait savoir.

Un homme en colère. Si Naples a manqué l'occasion de prendre seul la tête du classement en concédant le nul (0-0) sur le terrain d'une Fiorentina combative malgré l'énergie laissée dans la semaine en coupe d'Europe, dimanche en clôture de la 3e journée de la Serie A, Luciano Spalletti est apparu très remonté pour d'autres raisons contre un supporter de la Viola.

Au coup de sifflet final, Luciano Spalletti s'est approché d'un fan du club de Florence pour s'expliquer. Il a fallu l'intervention d'un agent de sécurité pour séparer les deux deux hommes. Le fan a tenté de gifler le technicien au moment où celui-ci s'en allait après l'altercation verbale.

"Ma mère a 90 ans et elle est tout ce que j'ai"

Luciano Spalletti n'a pas apprécié l'attitude de quelques supporters au cours de la rencontre. "Le public de Florence est toujours incroyablement grossier. Ils ont des enfants proches d'eux et ils n'arrêtent pas d'insulter ma mère. Chaque fois ici, c'est toujours la même histoire, a lâché le technicien italien en conférence de presse. Ma mère a 90 ans et elle est tout ce que j'ai. La grossièreté de ce niveau est une chose impossible."

Victor Osimhen était énervé aussi par le comportement des supporters de la Fiorentina, retenu par plusieurs de ses coéquipiers. D'un point de vue sportif, l'attaquant pensait avoir trouvé la faille avant la pause mais il était hors-jeu (43e). Hirving Lozano a manqué une grosse opportunité de la tête (51e) puis le joker Giacomo Raspadori, pour sa première apparition sous la tunique bleue, a vu sa frappe détournée (82e).

Comme l'Inter Milan (battue par la Lazio Roma 3-1 vendredi) et l'AS Rome (accrochée par la Juventus 1-1 samedi), les deux seules autres équipes qui avaient aussi gagné leurs deux premiers matches, Naples n'aura pas réussi la passe de trois. Mais grâce à l'avalanche de buts des deux premières journées (9), le club de Campanie mène à la différence de buts un imposant peloton de tête comptant six équipes à 7 points, avec l'AC Milan, la Lazio Rome, l'Atalanta Bergame, le Torino et l'AS Rome.