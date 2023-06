Naples: les ultras rendent à Spalletti... le volant de sa voiture volée en 2021

Après avoir mené Naples son premier titre depuis 33 ans, Luciano Spalletti a reçu un drôle de cadeau de la part des ultras qui lui ont rendu le volant de sa voiture volée en 2021 en guise de menace pour exiger son départ.

Les ultras napolitains ont le sens de l’humour… noir. Mardi, ils ont remis un cadeau particulier à Luciano Spalletti (64 ans), l’entraîneur qui a mené leur équipe au titre pour la première fois depuis 1990 après une saison exceptionnelle. Après avoir décidé de s’offrir une année sabbatique, le technicien a reçu les bouillants ultras napolitains au centre d’entraînement du club, situé à Castel Volturno. Ces derniers lui ont donc remis une boîte en carton emballée d’un papier cadeau.

"Spalletti, la Panda on te la rend si tu t’en vas"

Spalletti a déballé le présent et découvert le volant d’une Fiat Panda ainsi que des CD de l’artiste italien Pino Daniele. Une référence ironique à la voiture de l’entraîneur volée le 16 octobre 2021, quelques semaines seulement après son arrivée sur le banc napolitain. Quelques mois plus tard, en mai 2022, une banderole avait été affichée sur la façade du stade Maradona alors que l’équipe, très bien partie en début de saison, s’était faite distancer dans la course au titre: "16-10-21: Spalletti, la Panda on te la rend si tu t’en vas".

Spalletti avait alors réagi avec ironie: "Il faut voir dans quel état ils me le rendent, avait-il lancé. Sans Pino Daniele à l'intérieur, je ne la reprendrai pas." Un an plus tard avec le titre en poche, le technicien a donc récupéré ce qui restait de son véhicule mais surtout ses précieux CD. Il a embrassé les ultras, pour la plupart cagoulés, pour cette bonne blague. Ces derniers ont alors déployé une banderole tout aussi ironique: "16-10-21: voleurs libres".

Selon le journaliste qui a diffusé la vidéo, il s’agissait d’une mise en scène et pas vraiment du volant de la vraie Panda disparue de Spalletti. "Il est urgent de clarifier pour ceux qui n'ont pas compris, a écrit Salvatore Amoroso. La surprise est une manière ironique de saluer Spalletti, en lui rendant le volant en signe de ‘bon retour à la maison’ avec la musique de Pino Daniele (napolitain). Ils ont fait semblant d'être les voleurs portant des cagoules, qu’ils ont retirées après les embrassades."

La relation entre Spalletti et les ultras a souvent été tendue lors de ces deux années sur le banc. En avril dernier, l’entraîneur avait poussé un coup de gueule face à la menace de boycott brandie avant le quart de finale retour de la Ligue des champions face à l’AC Milan, pour dénoncer le prix des billets.