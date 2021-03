Naples: Malcuit se paie Gattuso, qui ne lui a pas "donné une chance"

Dans un entretien accordé à BeIN Sports, Kevin Malcuit a mis un petit tacle à Gennaro Gattuso, qui ne lui a, selon lui, jamais donné sa chance à Naples. Le latéral est prêté à la Fiorentina depuis janvier.

Prêté à la Fiorentina, Kevin Malcuit a vu son aventure italienne prendre une tournure compliquée, malgré de bons débuts avec Naples. En manque de temps de jeu après sa blessure au ligament et au ménisque et l'arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc napolitain à la place de Carlo Ancelotti, le latéral semble en vouloir à son coach.

"A ce moment-là, le coach Gattuso est venu, j'étais dans ma période de croisés donc il fallait que je revienne. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Il y a eu... on ne va pas dire des problèmes, mais il ne m'a pas donné ma chance, regrette l'ancien joueur de Saint-Etienne sur BeIN Sports. C'est un coach qui parle beaucoup à ses joueurs. Il a esayé de me parler mais il m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de place pour moi."

Il doit son transfert à Naples... à l'échec de Sabaly à la visite médicale

Kevin Malcuit raconte par ailleurs avoir atterri au Napoli en 2018... par défaut, en raison de l'échec de Youssouf Sabaly à la visite médicale.

"C'était soit moi soit Sabaly, ils ont choisi Sabaly parce qu'il avait plus d'expérience, ajoute-t-il. Il s'avère que sa radio n'a pas été concluante, ils ne l'ont pas pris. Ils m'appellent le lendemain pour me demander de venir à Naples. Si j'étais surpris? Bah oui, surtout quand je vois leur coach. Carlo Ancelotti, c'est l'un des meilleurs coachs du monde." Qui officie désormais à Everton.