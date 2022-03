Naples-Milan: héros du choc, Giroud replace les Rossoneri en tête de la Serie A

L’AC Milan s’est imposé sur la pelouse de Naples, ce dimanche, lors du choc de la 28e journée de Serie A (0-1). Olivier Giroud a inscrit le but de la victoire avant de sortir sur blessure. Un succès qui permet aux Rossoneri de prendre les commandes de la Serie A, devant l’Inter, qui compte un match en moins.

Il n’est pas prêt d’oublier cette soirée. Olivier Giroud est passé par toutes les sensations durant le choc entre Naples et l’AC Milan, ce dimanche, lors de la 28e journée de Serie A (0-1). L’attaquant des Rossoneri, aligné en pointe, s’est d’abord fait marcher dessus par Kalidou Koulibaly en première période. Une intervention en retard qui lui a valu une belle entaille à la jambe gauche. Mais l’international français (110 sélections, 46 buts) a serré les dents pour rester sur le terrain. Et il a bien fait puisque c’est lui qui a inscrit le seul but de cette rencontre au sommet.

Sur une frappe de Davide Calabria, l’attaquant de 35 ans a tendu son pied de manière opportuniste pour dévier le ballon dans le but de David Ospina (49e). Son 11e but de la saison (toutes compétitions confondues). Le 8e en Serie A. Sans doute le plus important après son doublé contre l’Inter le mois dernier (2-1). Debout sur le banc, tel un assistant adjoint, Zlatan Ibrahimovic l’a d’ailleurs chaudement félicité, avant que Giroud ne quitte la pelouse à la 68e, touché à la cheville.

Une course au titre à quatre équipes

Grâce à cette nouvelle réalisation de son n°9, un Mike Maignan impeccable et un Theo Hernandez combatif, Milan s’empare de la tête de la Serie A, avec 2 points d’avance sur l’Inter (qui compte un match en moins), 3 points sur le Napoli et 7 points sur la Juventus, qui l’a emporté contre La Spezia dans en fin d’après-midi (1-0). La lutte pour le titre s’annonce passionnante jusqu’au bout.

Les Rossoneri ont frappé un grand coup au stade Diego-Maradona, mais tout reste possible d’ici la fin du championnat. Lors de la prochaine journée, l’AC Milan recevra Empoli à San Siro (samedi à 20h45), l’Inter se déplacera chez le Torino (dimanche à 20h45), Naples ira à l’Hellas Vérone (dimanche à 15h) et la Juventus visitera la Sampdoria (samedi à 18h). Chaque point va compter à partir de maintenant.