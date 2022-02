Serie A: comment Olivier Giroud a conquis l’AC Milan

Auteur de sept buts en 16 matchs de Serie A avant un déplacement sur la pelouse de la Salernitana ce samedi soir pour le compte de la 26eme journée de championnat, l’avant-centre français Olivier Giroud s'affirme de plus en plus à l'AC Milan où sa cote de popularité monte en flèche depuis plusieurs semaines. Et pas seulement en raison de son efficacité devant le but.

"Avec un Giroud comme ça, Ibrahimovic peut prendre son temps pour récupérer de sa blessure." Comme l’indiquait le Corriere dello Sport il y a une semaine, l’AC Milan et son coach Stefano Pioli peuvent être rassurés. Bien que privés du géant Suédois, blessé au tendon d’Achille, ils n’ont pas perdu au change avec le champion du monde français.

Arrivée discrètement à Milan l’été dernier en provenance de Chelsea, la doublure de Zlatan s’affirme depuis quelques jours comme l’une très des belles satisfactions de la saison. Il faut dire que le Français a tout fait pour se faire adopter par les fans rossoneri. Déjà en parlant italien dès ses premiers pas à Milanello, mais surtout en étant performant sur le terrain. Le bilan de l'international aux 46 buts en 110 sélections est plus que convaincant.

Il a inscrit tous ses buts à San Siro

Déjà, l’AC Milan a toujours gagné quand Olivier Giroud a été titulaire, ce qui est arrivé à huit reprises cette saison. En 22 apparitions avec l’équipe milanaise toutes compétitions confondues, il a marqué 10 buts (7 en Serie A). Tous ont été inscrits à San Siro, ce qui lui a permis de se mettre les tifosi dans la poche. Mais la cote d’amour d’Olivier Giroud a surtout explosé la semaine passée après que l’ex-Montpelliérain se soit offert deux doublés en quatre jours. Le premier, en trois minutes renversantes lors du derby face à l’Inter (2-1), le second en Coupe d’Italie face à la Lazio (4-0).

Il a vaincu la malédiction des n°9 milanais

"Giroud, le derby c’est toi", titrait la Gazzetta dello Sport au lendemain du triomphe des joueurs de Piolo face à l’Inter. En Une de tous les journaux italiens, le champion du monde a non seulement fait oublier Zlatan mais il a aussi vaincu la malédiction des nombreux numéros 9 en échec à l’AC Milan. Il fallait ainsi remonter à 2001 pour trouver la trace d’un n°9 auteur d’un doublé face à l’Inter (Gianni Comandini).

Il apprend très vite l'italien

"C'est un joueur de très haut niveau, glisse son partenaire Pierre Kalulu à Eurosport. Et pourtant, il a toujours cette envie de progresser, d'apprendre ou de marquer. Ce qui m'impressionne, ce sont ses déplacements et son intelligence de jeu. Je l'ai bien évidemment suivi dans ses différents clubs mais, au quotidien, tu te dis que c'est du très haut niveau. En plus, il a appris très vite l'italien. Il n'est pas encore parfait mais ça vient." "C’est un attaquant très fort", appuie son coach Stefano Pioli qui rappelle que son joueur a été handicapé par des pépins physiques lors de la première partie de saison.

Une belle cote de popularité sur les réseaux sociaux

La popularité grandissante de Giroud en Italie s’explique aussi par son rôle hors du terrain. Au fil des semaines, l’ex-Gunner s’affirme comme l’un des leaders du vestiaire milanais. Enfin les tifosi l'aiment aussi pour son activité sur les réseaux sociaux. Le natif de Chambéry n’hésite jamais à se mettre en scène ou à plaisanter avec ses partenaires comme Leao, auprès duquel il s’est excusé de lui avoir fait mal lors d’une célébration d'un but de l'ancien Lillois.

Champion dès sa première saison ?

Les deux attaquants devraient à nouveau être alignés ce samedi soir face à Franck Ribéry, à l’occasion du match de Serie A Salernitana-Milan (20h45). Pour Olivier Giroud qui vise une quinzaine de buts pour sa première saison en Italie, il est désormais temps d’ouvrir son compteur de buts à l’extérieur. Histoire de marquer un peu plus les esprits et, pourquoi pas, de devenir roi d'Italie. Car avec et grâce à son buteur français, l'AC Milan, leader de Serie A, n'a jamais semblé aussi proche de conquérir son 19eme titre de champion. Le premier depuis 11 ans.