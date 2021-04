Parme-AC Milan: Ibrahimovic exclu pour des propos contre l'arbitre?

Lors de la victoire 3-1 de l'AC Milan contre Parme, samedi en Serie A, Zlatan Ibrahimovic a été exclu par un carton rouge direct. L'attaquant suédois pourrait avoir été sanctionné à cause de propos tenus à l'encontre de l'arbitre.

Une exclusion étrange. À l'heure de jeu du match remporté 3-1 par l'AC Milan sur la pelouse de Parme FC, Zlatan Ibrahimovic a écopé d'un carton rouge direct. Le géant suédois n'a pourtant pas commis de faute sur un autre joueur, et ne s'est pas non plus pris le chou avec un adversaire. Un coup franc avait même été accordé aux Milanais pour un contact sur Alexis Saelemaekers, à hauteur de la ligne médiane. Mais avant le ballon ne soit joué, l'arbitre a donc mis la main à la poche pour mettre un terme au match du buteur de 39 ans.

Qu'a-t-il dit?

Une seule possibilité subsiste donc: des propos irrespectueux à l'égard de l'arbitre, Fabio Maresca. Les premiers ralentis diffusés par la télévision italienne n'ont pas permis de tirer l'affaire au clair. Il semblerait toutefois, comme le relève la Gazzetta dello Sport, que Zlatan Ibrahimovic se soit agacé d'une charge sur son coéquipier Hakan Çalhanoğlu que l'arbitre n'a pas sifflé.

En voyant le carton rouge brandi, Zlatan Ibrahimovic a exprimé son incompréhension. Ses coéquipiers l'ont alors incité à ne pas envenimer la situation, et à rejoindre les vestiaires.

Il nie tout manque de respect

"Il m'a dit qu'il avait discuté avec l'arbitre mais qu'il ne lui avait pas manqué de respect", a commenté l'entraîneur milanais Stefano Pioli après la rencontre.

Quelques minutes après cet incident, Parme a réduit l'écart grâce à Riccardo Gagliolo (66e). Mais l'AC Milan s'est donc tout de même imposé grâce aux buts d'Ante Rebic (8e), de Franck Kessié (44e) et de Leao (94e). Un résultat qui permet aux Rossoneri, deuxièmes du classement, de reprendre provisoirement quatre points d'avance sur la Juventus. Prochain match pour eux: le 18 avril contre le Genoa, à San Siro. Et ce sera donc sans "Ibra".