Zlatan Ibrahimovic au casting du prochain "Astérix et Obélix"

Le casting de "Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu" s’est dévoilé ce jeudi sur les réseaux sociaux. Au milieu de nombreux invités, on retrouvera Zlatan Ibrahimovic, dont le personnage s’appellera Antivirus.

Zlatan Ibrahimovic, avec son physique de guerrier et ses phrases bien senties, incarnera Antivirus dans le film 'Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu'. L’attaquant suédois en a fait l’annonce sur Instagram, ce jeudi, publiant sobrement une photo avec le nom de son personnage, comme les autres personnalités du casting.

Zlatan après Zidane, Parker et Schumacher

La présence d’un sportif pour accompagner les aventures d'Astérix et Obélix n’est cependant pas une nouveauté. L'animateur de RMC, Vincent Moscato, était par exemple présent sur les derniers opus, alors que "Astérix aux Jeux olympiques", sorti en 2008, réunissait plusieurs grands noms du sport français et mondial. On retrouvait à l’époque Zinédine Zidane, Tony Parker ou Michael Schumacher sur le grand écran.

Le tournage de cet opus, retardé à cause de la pandémie, devrait débuter prochainement, pour une sortie prévue en 2022. Le personnage principal, Astérix, sera interprété par Guillaume Canet, également réalisateur du film. Le rôle de Zlatan Ibrahimovic, lui, reste encore mystérieux.