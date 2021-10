Pogba, Verratti… pluie de stars pour la fête surprise dimanche des 40 ans de Zlatan

L’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic a eu 40 ans dimanche. Après la victoire de l’AC Milan sur la pelouse de l’Atalanta Bergame à laquelle il n’a pas participé pour cause de blessure, sa compagne lui avait préparé une fête surprise dans un hôtel de luxe de la citée lombarde. Avec des invités prestigieux.

"Maintenant, je veux jouer autant que possible. Je n’ai pas envie de dire que j’ai atteint la prochaine étape…" Malgré son entrée dans la quarantaine, l’heure de la retraite n’a pas sonné pour Zlatan Ibrahimovic. Actuellement éloigné des terrains en raison de douleurs au tendon d’Achille, l’attaquant de l’AC Milan a encore faim. Et des rêves plein la tête même s’il devrait se souvenir longtemps de ce dimanche 3 octobre 2021. Une journée forcément particulière pour Ibra qui fêtait ses 40 ans. Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, Zlatan a commencé par s’offrir un modeste cadeau, une Ferrari SF90 Spider de couleur dorée. "Happy birthday to Zlatan", a tweeté l’ex-star du PSG avec un cliché du bolide.



Les festivités avaient commencé dès vendredi à Milanello où Ibra a dégusté avec ses équipiers un immense gâteau aux fraises à son effigie. Puis Ibra a laissé les Milanais se préparer pour le déplacement à Bergame où l’AC Milan s’est imposé (sans lui) dimanche (3-2). Il ne s’attendait sans doute pas à les retrouver aussi rapidement...

C’était sans compter sur la générosité de sa compagne. Helena avait en effet réservé un hôtel dans le centre de Milan pour faire une grande fête à son homme. Impossible de manquer le Hyatt Centric. Le chiffre "40" apparaissait en géant sur la façade, illuminé par des néons rouges. Evidemment tout l’état-major de l’AC Milan était présent et les joueurs, Mike Maignan en tête, ont répondu présents après leur victoire sur la pelouse de l’Atalanta, arrivant au compte-goutte, comme le rapporte les médias italiens.

Lors de cet anniversaire surprise, Zlatan Ibrahimovic a pu compter sur la présence de tous ses proches et de nombreux amis du monde du foot : son agent Mino Raiola, mais aussi des joueurs comme le champion du monde français Paul Pogba, les Parisiens Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma ou son ancien partenaire dans la capitale Salvatore Sirigu. Tout ce petit monde a dignement fêté ce passage dans la quarantaine jusqu’au bout de la nuit.