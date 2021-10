AC Milan: Zlatan célèbre ses 40 ans avec un très beau cadeau

Zlatan Ibrahimovic, qui célèbre en ce 3 octobe son 40e anniversaire, a posté sur son compte Twitter une photo de son cadeau du jour: une voiture d’une valeur de 430.000 euros.

Zlatan Ibrahimovic n’a pas encore eu sa dose de sensations fortes à 40 ans. L’attaquant suédois s’est auto-souhaité un joyeux anniversaire sur son compte Twitter, en publiant une image de son nouveau jouet, une Porsche SF90 Stradale, d’une valeur de 430.000 euros, accompagné d'un modeste "Joyeux anniversaire à Zlatan".

Un bolide de 1.000 chevaux pouvant atteindre les 340 km/h

Forfait avec la Suède pour les rencontres face au Kosovo et la Grèce, ‘Ibra’ pourra profiter pleinement de la trêve pour tester son nouveau bolide, une hybride rechargeable de 1.000 chevaux. Comme le souligne Sport Mediaset, le véhicule peut atteindre les 340 km/h et prend 2,5 secondes pour rouler de 0 à 100km/h. Le média italien rappelle aussi qu’il s’était déjà offert une Porsche pour son précédent anniversaire: une 911 Targa 4S Heritage.

Depuis le début de la saison, l’ancien buteur parisien n’a pu disputer qu’une demi-heure de jeu face à la Lazio, ce qui ne l’a pas empêché de marquer. Mais gêné au tendon d’Achille après avoir traîné une blessure au genou pendant quatre mois, il a rechuté et n’a plus eu l’occasion de jouer depuis. Ibrahimovic a signé un nouveau contrat d’une saison en fin de saison dernière et se retrouvera donc libre en juin prochain.

Zlatan avait fêté son anniversaire dès samedi

Ce samedi, l’avant-centre avait fêté son anniversaire avec ses coéquipiers et les salariés de l’AC Milan, alors que le club se déplace ce dimanche soir sur la pelouse de l'Atalanta pour tenter de reprendre la deuxième place du championnat à son voisin nerrazzuro. Un match qui se disputera à nouveau sans Zlatan Ibrahimovic.