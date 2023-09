Premier but avec l'Inter, ovation et éloges... le récit de la soirée de "rêve" de Marcus Thuram

L’attaquant français de l’Inter Milan, Marcus Thuram, a inscrit son premier but dans le championnat italien dimanche face à la Fiorentina (4-0). Auteur d’une passe décisive et à l’origine d’un penalty, l’ancien joueur de Mönchengladbach, enfin libéré, a été encensé en Italie.

Attendu ce lundi à Clairefontaine, Marcus Thuram ne devrait pas échapper aux félicitations de Didier Deschamps. A la veille de rejoindre les Bleus, l’attaquant de 26 ans a enfin marqué en faveur de l’Inter, sa nouvelle équipe. Muet lors des matchs de préparation et des deux premières journées de Série A, l’ancien Guingampais s’était pourtant toujours montré à son avantage. Il ne lui manquait donc qu’un but… Il est arrivé dimanche contre la Fiorentina, écrasé 4-0 dimanche au stade Giuseppe Meazza.

"Un rêve devenu réalité"

A la réception d’un centre de Federico Dimarco, Marcus Thuram n’a pas eu à forcer son talent pour ouvrir le score (23e). Puisque le Tricolore était dans un grand jour, il a ajouté à son premier but en Serie A, le premier depuis le 9 avril (avec Mönchengladbach contre Wolfsburg) une passe décisive (sa 2e de la saison) pour Lautaro Martinez, auteur d’un doublé contre la Viola. Enfin, il a aussi été à l’origine du penalty transformé par Hakan Calhanoglu. "C’est un rêve devenu réalité, toute l'équipe a livré un bon match, c'était une soirée parfaite, je suis très content de mon but et de ma passe décisive, mais je veux surtout aider l'équipe du mieux possible", a déclaré le fils de Lilian Thuram au micro de la plateforme DAZN. "Il a bien joué et je suis très satisfait, a souligné son coach Simone Inzaghi, mais il avait déjà bien joué les deux premiers matches. Je voulais vraiment, pour lui, qu'il marque rapidement."

Déjà prêt pour le derby

Avec cette première réalisation, celui qui s’est fixé comme objectif de marquer plus de 13 buts, son meilleur total obtenu la saison passée, a aussi conquis définitivement les fans qui lui ont réservé une ovation lors de son remplacement en 2e période et donné une belle note de 7,5/10 dans la Gazzetta dello Sport. Sous le charme, le quotidien italien assure que l’Inter a trouvé avec le Français "un n°9 complet capable de décrocher pour aider ses partenaires, de faire des passes décisives". Et désormais de marquer. Une bonne chose avant d’aborder son premier derby contre l’AC Milan juste après la trêve internationale : "Ce sera chaud", prévient-il avant de penser aux Bleus.