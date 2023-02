Sampdoria: une tête de cochon déposée devant le siège du club, les dirigeants menacés

En crise sportive et financière, la Sampdoria est plus que jamais sous pression. Ce samedi matin, un colis inquiétant a été trouvé au siège du club, à savoir une tête de cochon, et un message promettant aux dirigeants que "les prochaines têtes seront les vôtres".

La Sampdoria vit peut-être ses derniers mois en Serie A. Dans une situation sportive très délicate avec une 19e place en championnat et 8 points de retard sur le premier non-relégable, le club de Gênes connaît également de grosses difficultés financières. Et ce n’est pas la découverte du jour qui va apaiser les tensions.

Comme le rapportent les médias italiens, un colis composé d’une tête de cochon a en effet été découvert au siège de la Sampdoria ce samedi. Le tout accompagné d’un message menaçant: "Massimo Ferrero et Antonio Romei, les prochaines têtes seront les vôtres". Le premier est l’ancien président du club, qui a démissionné en décembre dernier après avoir été arrêté pour fraude, le second est le vice-président actuel.

Une balle reçue dans une lettre en janvier dernier

Endettés à plus de 100 millions d’euros, les Blucerchiati seraient au bord de la faillite. Il y a quelques jours, ils ont évité de peu une pénalité de deux points pour salaires impayés grâce à un effort financier des joueurs. Mais le climat reste donc très délicat, avec notamment une première menace brandie en janvier dernier, où une lettre contenant une balle avait été découverte au club. "La première est factice, la prochaine sera réelle", était-il écrit.

La Sampdoria, qui peine à trouver un repreneur, est donc au bord de la relégation sportive, en attendant de voir si la survie financière pourra être possible, notamment via l’étalement des dettes. Le prochain match est prévu ce lundi sur la pelouse de la Lazio. Pour tenter de décrocher une troisième victoire en championnat cette saison, il faudra peut-être attendre la réception de la Salernitana (le 5 mars), dans une atmosphère qui s’annonce très tendue.