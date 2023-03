Sassuolo: héros de l’exploit à la Roma, Laurienté n’en finit plus de briller en Italie

Armand Laurienté (24 ans), milieu de terrain français de Sassuolo, signe une saison remarquée en Serie A avec un nouveau doublé sur le terrain de l’AS Rome (3-4), dimanche.

Armand Laurienté (24 ans) a ajouté un nouveau stade mythique à son tableau de chasse, dimanche. Après un penalty à San Siro, le milieu de terrain français s’est offert un doublé à l’Olimpico lors de la victoire de Sassuolo (3-4) contre l'AS Rome. Il a agrémenté sa grosse performance d’une passe décisive qui lui permet de pointer en tête aux classements des buteurs (7) et des passeurs (6) du club cette saison. Costaud pour l’ailier gauche arrivé l’été dernier en Italie contre 10 millions en provenance de Lorient, et rapidement intégré avec l’aide de l’ancien Marseillais, Maxime Lopez. Il évolue aussi dans une équipe davantage dédiée à son profil.

"Il faut demander le moins possible à des joueurs comme ça", confie son entraîneur

"Il s'améliore, il apprend la langue, il s'applique plus tactiquement, a salué son entraîneur Alessio Dionisi. Il faut demander le moins possible à des joueurs comme ça et demander à ses coéquipiers de le soutenir. De temps en temps, il fait des pauses: il le fait à l'entraînement et il le répète en match. Sur les un contre un, c’est un joueur vraiment important. Il rappelle Boga (Jérémie, ancien ailier parti à l'Atalanta en janvier 2022) à certains égards, mais par rapport à Boga, il a une finition plus efficace. Pour moi, il peut devenir encore plus fort s'il trouve une continuité pendant le match."

Sur la sellette début janvier, l’entraîneur peut remercier le Français, grand acteur de la belle passe actuelle de Sassuolo, battu une seule fois (contre Naples, leader intouchable) lors des huit derniers matchs. Le club d’Emilie-Romagne, désormais 13e, a pris une très grosse marge sur la zone de relégation (14 points d’avance) et peut regarder un peu plus haut (à seulement cinq points de la Juventus, 7e).

L’ancien Rennais atteint, lui, des standards déjà élevés puisqu’il était le joueur qui réussissait le plus de dribbles des cinq grands championnats début février et l’un de ceux signant le plus de passes clés de Serie A (2,8, derrière Gerard Delofeu, 3). "Je commence à avoir une certaine maturité à 24 ans, confiait-il à Eurosport ce week-end. Je pense que je ne fais plus partie des très jeunes joueurs, aujourd'hui j'arrive à m'exprimer de manière différente, en plus d'un contexte tactique et technique qui me le permet. Tous ces éléments me permettent d'avancer dans la bonne direction. J'espère pouvoir continuer comme ça."

Les Bleus? "Si je continue à être bon en club, peut-être que certaines choses arriveront"

En Serie A, Laurienté élargit son panel alors qu’il a laissé le souvenir d’un fabuleux tireur de coup franc à la trajectoire ‘juninhesque’ quand il était à Lorient. Il a inscrit son premier en Italie la semaine dernière contre la Cremonese (3-2), confirmant une palette tactique plus diversifiée. Sous contrat jusqu’en 207, il n’imagine pas encore un départ l’été prochain dans une plus grosse équipe, comme l’ont fait d’autres joueurs de Sassuolo avant lui (comme Manuel Locatelli à la Juventus ou Boga à l’Atalanta).

"Je ne me suis pas posé la question, assure-t-il sur Eurosport. Je me dis que si je continue à être bon avec Sassuolo, il y aura peut-être une récompense au bout, à Sassuolo ou ailleurs. L'objectif, c'est de continuer à jouer comme je le fais et d'obtenir de bons résultats avec le club. Je n'ai aucun regret sur mon choix de carrière, je suis très heureux ici."

Le joueur, qui a attendu mars 2021 pour être appelé pour la première fois de sa carrière dans une sélection nationale (avec les Espoirs), ne s’interdit pas de rêver de l'équipe de France. "Si je continue à être bon en club, peut-être que certaines choses arriveront, conclut-il. Mais ce n'est pas une chose à laquelle je pense au quotidien. Je me dis que si ça doit arriver un jour, ça arrivera. Il y a de très bons joueurs en équipe de France. Pour l'instant, je me concentre sur ce que j'ai à faire en club. "