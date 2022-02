Serie A: comment Motta a relancé La Spezia après avoir failli se faire virer

Thiago Motta, aux commandes de La Spezia, a été élu entraîneur du mois de janvier en Serie A. L'ancien milieu de terrain, qui lutte pour le maintien, a réussi à décrocher trois victoires de suite avec son effectif inexpérimenté.

Au début de l'année, après une défaite à domicile 2-1 de La Spezia contre le Hellas Vérone, Calciomercato titrait: "Thiago Motta risque à nouveau d'être licencié". La menace n'était pas soudaine et circulait depuis quelques semaines déjà. Un mois plus tard, l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été élu entraîneur du mois de janvier en Serie A par un collège de journalistes.

Après une première expérience très décevante et surtout particulièrement courte à la tête d'une équipe première, avec le Genoa en 2019, Thiago Motta a été nommé cet été aux commandes du Spezia Calcio. Le défi est de taille: le club de cette ville du nord-ouest de l'Italie dispute seulement la deuxième saison de son histoire en Serie A. La moyenne d'âge de l'effectif, 23,3 ans, la plus faible du championnat, illustre cette inexpérience au haut niveau.

9 points sur 9

Après les premières journées, il n'était ainsi pas surprenant de voir cette équipe plonger assez rapidement dans le bas du classement. Avant la 12e journée, le compteur n'affiche que 8 points. Et jusqu'à ce match contre le Hellas Vérone, le club stagne à la 17e place.

Adepte d'un milieu à trois sur le premier tiers de la saison, Thiago Motta bascule en 3-5-2 sur la fin d'année. Du 20 novembre au 6 janvier, son maigre bilan (cinq défaites, deux nuls, une victoire) le place sur la sellette. L'ancien coach des moins de 19 ans du PSG renoue alors avec ses compositions à quatre défenseurs. Coïncidence? La Spezia enchaîne trois victoires: 1-0 contre le Genoa, même score contre la Sampdoria, et surtout 2-1 face à l'AC Milan entre temps. Le club remonte à la 14e place et place la zone rouge à huit longueurs.

"Rien de spécial ne s'est produit ces dernières semaines"

C'est précisément ce triplé de victoires qui lui permet d'être distingué. "Dans un championnat aussi compétitif, Thiago Motta se révèle être un entraîneur très compétent, capable de développer ses joueurs et de leur transmettre des concepts de jeu clairs", salue Luigi De Siervo, président de la Serie A.

Pour Motta, ce spectaculaire regain de forme est multifactoriel. "Avec le temps, le travail et la compréhension mutuelle, les bonnes conditions ont été créées. Rien de spécial ne s'est produit ces dernières semaines. Les garçons travaillent dur, le groupe est uni et chacun apporte sa contribution. Les victoires appartiennent aussi à ceux qui sont dans les tribunes et sur le banc. Et je ne peux m'empêcher de les remercier pour cela. Je suis content de mes gars, tant du point de vue technique que du point de vue humain", a-t-il dit, dans des propos rapportés par La Repubblica. En cas de maintien, le plus dur est sans doute à venir pour Motta: le club est interdit de recrutement jusqu'à l'hiver 2024.