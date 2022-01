Serie A: les arbitres s’excusent auprès de l’AC Milan après des erreurs "graves"

L’Association des arbitres italiens (AIA) a présenté ses excuses à l’AC Milan après une erreur du jeune arbitre, Marco Serra (39 ans), lundi lors de la défaite face à la Spezia (1-2).

L’AC Milan a vécu une soirée très contrariante lundi lors la 22e journée de Serie A en s’inclinant face à La Spezia (1-2). Les Lombards pensaient avoir arraché un quatrième succès de rang en Serie A. Dans le temps additionnel, Junior Messias a décroché une frappe dans la lucarne du but adverse. Mais l’arbitre Marco Serra (39 ans) a annulé le but pour avoir sifflé une faute préalable sur Ante Rebic. En oubliant de laisser l’avantage, il a provoqué l’incompréhension et la colère des Rossoneri. Quelques instants plus tard, ces derniers sont tombés de plus haut encore en concédant un deuxième but, synonyme de défaite.

A l’issue de la rencontre, l’arbitre est devenu la cible de la colère des fans milanais. Il s’est d’ailleurs excusé auprès de l’équipe et de Stefano Pioli alors qu’il officiait sous le regard d’un superviseur. Selon la Gazzetta dello Sport, l’association des arbitres italiens (AIA) a présenté ses excuses auprès de Milan en pointant du doigt des erreurs "graves". Le jeune arbitre a aussi irrité les acteurs par ses décisions laxistes dans certains duels. Selon le journal italien, il fait partie des jeunes arbitres promus par la désignateur, Gianluca Rocchi, qui l’avait choisi pour cette rencontre.

Ce dernier aurait finalement décidé d’écarter Serra pour les deux prochaines journées au moins. A l’issue de la rencontre, Stefano Pioli, entraîneur de l’AC Milan, a regretté ses choix, tout en pointant du doigt la prestation de ses joueurs. "Je suis désolé de le dire, notre responsabilité doit être partagée avec l'arbitre qui s'est également excusé, a déclaré le technicien. Entre autres choses, il n'a jamais sifflé de demi-fautes. J'ai essayé de calmer les joueurs mais je n'ai pas pu. Nous savions que nous avions été lésés et avons perdu notre clarté. Dommage. La première mi-temps n'aurait pas dû se terminer 1-0, trop d'occasions. Maintenant, il faut réagir."

Théo Hernandez a manqué un penalty à la 45e minute de jeu. Rafael Leao a trouvé la faille quelques instants plus tard (45e+1). Mais les Lombards, dominateurs, n’ont pas réussi à enfoncer le clou. Kevin Agudelo (64e), puis Emmanuel Gyasi (90+6) ont offert un succès inespéré aux hommes de Thiago Motta, 14es de Serie A. Milan reste deuxième à deux points de l’Inter, leader qui compte un match en moins.