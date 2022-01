Equipe de France: "On n'a pas perdu l'Euro à cause de moi", se défend Giroud

Olivier Giroud estime que les médias sont responsables de la polémique, mêlant Kylian Mbappé, survenue en équipe de France durant la préparation de l'Euro 2021. Pour le buteur de 35 ans, qui s'est confié dans une interview à Oh My Goal, tout est parti d'une "mauvaise interprétation".

"Est-ce que j'ai été maladroit? Je ne pense pas". Mais il admet avoir "peut-être manqué de sérénité". Dans une interview diffusée vendredi par Oh My Goal, Olivier Giroud s'est à nouveau exprimé sur sa brouille survenue avant l'Euro 2021 avec Kylian Mbappé. Après petite phrase sur les "ballons qui n'arrivent pas" après la victoire 3-0 contre la Bulgarie en préparation du tournoi continental, l'équipe de France s'était retrouvée plongée dans une polémique pendant deux jours. "Il y a eu une mauvaise interprétation", estime aujourd'hui le buteur de l'AC Milan, estimant être tombé dans un "piège" du journaliste qui l'avait interviewé.

"J'ai dit mon ressenti sur le match, durant lequel il est vrai parfois qu'on ne lâchait pas le ballon dans le bon tempo, comme ça arrive à tous les matchs. J'ai dit qu'on aurait pu, je reprends mes mots, mieux se trouver. À quelle heure je pointe un joueur ou untel plus qu'un autre? Je n'ai pointé personne, je n'ai fait aucun scandale. Là, on est venu me chercher des poux", déplore Olivier Giroud.

"J'ai joué les pompiers"

Parlant d'un "pseudo-problème" inexistant avec Kylian Mbappé, Olivier Giroud assure qu'il ne lui serait "jamais" venu à l'idée d'évoquer des problèmes relationnels face à un journaliste. Ainsi, comme il l'avait déjà évoqué depuis la fin de l'Euro, l'avant-centre de 35 ans accable les médias: "Dans le foot, quand tu fais de la langue de bois, on te le dit, on te le reproche, et il y a de mauvaises interprétations dès que t'en dis un peu trop".

Quant au désamorçage de cette controverse, Olivier Giroud raconte s'être expliqué humblement avec son coéquipier. "J'ai joué les pompiers, parce que je ne voulais pas devenir le vilain petit canard qui faisait des problèmes compte tenu de ma situation. J'étais tranquille, je suis allé m'expliquer avec lui, et ça n'a même pas duré deux jours. Ensuite, à l'entraînement, on se trouvait les yeux fermés. Le problème a été tout le tapage médiatique et les personnes qui en ont rajouté (...) pour chercher la merde entre guillemets, alors que l'équipe de France n'avait pas besoin de ça", lâche-t-il. Avant de conclure: "Ho, on n'a pas perdu l'Euro à cause de moi, il faut se détendre!"