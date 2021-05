Serie A: Conte va quitter l’Inter, selon la Gazzetta!

Après avoir mené l’Inter à son premier titre de champion d’Italie depuis onze ans, Antonio Conte, l’entraîneur, va quitter le club, selon la Gazzetta dello Sport. Son départ pourrait être scellé dans les 48 prochaines heures.

Coup de tonnerre à l’Inter! Trois jours après la clôture d’une saison marquée par son premier titre de champion d’Italie depuis 2010, le club se préparer à perdre son entraîneur Antonio Conte. Selon la Gazzetta dello Sport, le divorce est acté entre le technicien et ses dirigeants et son départ pourrait être réglé dans les 48 prochaines heures. La raison? Conte ne digère pas la volonté de ses dirigeants de vendre des joueurs pour réaliser une plus-value d’au moins 100 millions d’euros cet été et de baisser les salaires de l’effectif de 20%.

Malgré le titre et des ambitions toujours hautes, les propriétaires de l’Inter vont engager une cure d’austérité en raison de la crise économique provoquée par la pandémie du coronavirus. Le club a d’ailleurs demandé et obtenu un prêt de 275 millions d’euros auprès du fonds Oaktree.

Le changement de cap des proprétaires, Suning Group, est vécu comme une régression par Conte qui "n’accepte pas de voir son travail acharné mené depuis deux ans miné", explique le quotidien sportif. L’entraîneur aurait rencontré Steven Zhang, président de l’Inter samedi dernier qui l’aurait informé à ce moment de ces objectifs. Le dirigeant aurait compris la décision et l’amertume du technicien en reconnaissant qu’il ne pouvait pas lui garantir un projet de croissance continue promis à son arrivée il y a deux ans.

Quatre noms pour le remplacer, Lukaku, Lautaro et Hakimi sur le départ?

Les choses sont vite devenues claires puisque Conte a toujours affirmé qu’il poursuivrait l’aventure seulement en cas de projet à la hauteur de ses ambitions. Dans la poursuite du titre, il espérait l’injection de quelques millions d’euros pour pouvoir se battre sur la scène européenne. Conte dispose encore d’un an de contrat à 12 millions d’euros annuels, plus un million reporté de la saison dernière. Les deux parties vont négocier les indemnités dans les prochaines mais souhaitent se quitter en bons termes.

La direction sportive va désormais se mettre en quête d’un remplaçant et quatre noms sont déjà cités pour potentiellement succéder à Conte: Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Sinisa Mihajlovic et Simone Inzaghi. Côté joueurs, de nombreux acteurs du titre pourraient donc faire leurs valises, dont ceux disposant d’une grosse valeur comme Lautaro Martinez, Romelu Lukaku (qui intéresse Manchester City) ou Achraf Hakimi, apprécié du PSG.