Serie A: De Laurentiis favorable à une diffusion des matchs sur les plateformes comme Netflix ou Prime Video

Alors qu'un appel d'offres vient d'être lancé pour un nouveau cycle de droits de diffusion de la Serie A à partir de la saison 2024-2025, le président de Naples Aurelio de Laurentiis s'est dit favorable à ce que des matchs soient retransmis sur des grandes plateformes de vidéo à la demande.

Le président des récents champions d'Italie veut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Aurelio de Laurentiis, le patron de Naples, a en effet laissé entendre auprès du Financial Times qu'il serait prêt à ce que la Serie A adopte de nouveaux modèles de diffusion, avec en exemple l'arrivée de matchs sur des plateformes comme les géants Netflix, Prime Video ou Apple TV+.

Des matchs de Serie A bientôt sur Netflix ?

Egalement grand producteur de cinéma en Italie, de Laurentiis estime que les clubs du pays devraient commencer à s'occuper de la production audiovisuelle des rencontres en direct, avant de les diffuser sur ces grandes plateformes disponibles partout dans le monde. Pour le moment, il n'a pas donné davantage de précisions quant à cette idée (un pay per view des matchs du championnat italien ?), mais toujours est-il que cela constituerait un changement majeur dans les modes de diffusion. Aujourd'hui, le modèle européen est encore très largement régi par des contrats pluriannuels et exclusifs avec des chaînes de télévision.

Un nouvel appel d'offres publié

Si l'ambition du président napolitain n'est pas totalement nouvelle - la Liga est par exemple proposée aux téléspectateurs britanniques sur Amazon Prime - toujours est-il qu'elle survient à un moment important, puisque la Serie A vient de publier son appel d'offres pour un nouveau cycle de droits à partir de la saison 2024-2025. Mais il se murmure que cette position n'est pas forcément partagée par la ligue italienne, et rien ne dit que les plateformes soient intéressées, d'autant plus si le modèle repose sur du contenu non exclusif.

Dans les Echos, le spécialiste des droits télévisés Pierre Maes tend à relativiser lui aussi, expliquant que "tant qu'il y aura des diffuseurs pour prendre en charge la commercialisation, ils seront privilégiés". La bataille s'annonce féroce en Italie...