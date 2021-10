Serie A: Ribéry doublement décisif avec la Salernitana

La Salernitana a remporté ce mardi sa deuxième victoire de la saison en Serie A, contre Venise (2-1). Franck Ribéry, capitaine de l’équipe, a délivré une passe décisive et provoqué une expulsion adverse.

Franck Ribéry se chauffe. Titularisé pour la deuxième fois de suite, ce mardi soir contre Venise en Serie A, l'attaquant français de la Salernitana (38 ans) a été décisif sur le terrain d'un concurrent direct pour le maintien.

Très vite, Salerne a été menée au score, après un but de Mattia Aramu (1-0, 14e). Mais le Français a permis à son équipe de renverser la tendance dans la dernière demi-heure. Le capitaine Ribéry a d'abord délivré une passe décisive pour Federico Bonazzoli à l’heure de jeu (1-1, 61e).

Puis, Venise a été réduit à 10 cinq minutes plus tard, à la suite d’une faute - peu évidente - du Gallois Ethan Ampadu sur… Franck Ribéry. L'ancien Bleu a été taclé alors qu’il partait seul au but. En supériorité numérique, la Salernitana a arraché la victoire avec un dernier but d'Andrea Schiavone, au bout du temps additionnel (2-1, 90e+5).

La Salernitana n'est plus lanterne rouge

Cette victoire permet aux promus de laisser la dernière place du classement à Cagliari, qui compte un match en moins. La Salernitana est désormais 19e.

Franck Ribéry (38 ans) s'est engagé début septembre pour une saison avec Salerne. Il était libre depuis fin juin et son départ de la Fiorentina, qui avait choisi de ne pas le prolonger. "Je suis venu apporter mon expérience à l'équipe. Si je suis ici, c'est que j'ai toujours la motivation. Je veux encore tirer quelque chose de moi-même. Quand il n'y aura plus d'essence, je rentrerai à la maison, mais l'heure n'est pas encore venue", avait-il confié lors de son arrivée.