Serie A: grosse tension entre Conte et Lautaro Martinez sur le banc de l’Inter

Entré sur la pelouse à la demi-heure de jeu mercredi soir, Lautaro Martinez a été remplacé en fin de match et a fait son retour sur le banc pour les dernières minutes d’Inter Milan-Roma (3-1). La décision d’Antonio Conte n’a pas du tout plu à l’Argentin, qui n’a pas caché son mécontentement. Echange tendu entre l’attaquant et son coach.

Ambiance tendue mercredi soir sur le banc de l’Inter Milan. Les champions d’Italie recevaient alors la Roma pour la 36e journée de Serie A. Entré à la 36e minute, pour remplacer un Alexis Sanchez blessé, Lautaro Martinez a fait son retour sur le banc à la 78e. Déçu de l’investissement de l’Argentin alors que l’Inter menait 2-1, Conte a préféré faire entrer le jeune Andrea Pinamonti sur la pelouse. Une décision pas vraiment du gout de Lautaro, qui ne s’est pas privé pour le montrer.

"Ne réagis plus jamais comme ça"

Après avoir shooté dans une bouteille qui se trouvait sur le bord du terrain, Lautaro Martinez s’est ensuite adressé à son entraineur. On ne sait pas précisément ce que les deux hommes se sont dit, mais l’échange n’a pas été très courtois et agrémenté d'insultes. "Pourquoi es-tu en colère? Ne réagis plus jamais comme ça", aurait notamment lancé Antonio Conte, selon Sky Sport Italia.

"Lautaro ne jouait pas selon les standards"

"Même si le résultat est déjà assuré, nous attendons de tous les joueurs qu'ils fassent le maximum d'efforts. Et à ce moment-là, Lautaro ne jouait pas selon les standards et nous voulons des joueurs toujours pleinement concentrés", a ensuite expliqué l’entraineur adjoint Cristian Stellini. Lui aussi a d’ailleurs déjà connu la même mésaventure: "ça m’est déjà arrivé, il y a 14 ans, quand Conte était coach et moi encore joueur. Il m’avait remplacé au bout de 20 minutes", a-t-il confié, dans des propos rapportés par le Daily Mail.

Cette saison, Lautaro Martinez a marqué 16 buts en 26 rencontres de Serie A, mais il n'a marqué qu'une seule fois lors de ses sept derniers matchs. L’Inter s’est finalement imposé 3-1 contre la Roma, grâce à un dernier but de Romelu Lukaku (90e).