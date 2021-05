Inter: Lukaku se paye encore Ibrahimovic

Romelu Lukaku s’est fendu d’une nouvelle pique à l’encontre de Zlatan Ibrahimovic lors d’un entretien accordé ce vendredi au journal le Corriere della Sera. Le buteur de l’Inter a critiqué le comportement trop individualiste de l’attaquant de l’AC Milan.

L’Inter a remporté son premier titre en Serie A après onze ans d’attente et le fabuleux triplé signé par le groupe de José Mourinho en 2010. Grand artisan du 19e Scudetto des Nerazzurri, Romelu Lukaku a brillé cette saison avec 21 buts et 9 passes décisives en 33 matchs de championnat. Petit bémol pour le Belge, son altercation verbale avec Zlatan Ibrahimovic lors du derby milanais fin janvier en Coupe d’Italie. Les deux stars avaient été mises à l’amende et suspendues pour un match à la suite de leur comportement jugé antisportif. Depuis, les deux hommes se livrent à une bataille médiatique et Romelu Lukaku en a remis une couche ce vendredi.

"Il veut gagner pour lui-même, moi pour l’Inter, Ronaldo pour la Juve"

"C’est un grand joueur, il a gagné partout est passé, a d’abord expliqué le buteur intériste auprès du Corriere della Sera. Il a marqué plus de 500 buts." Mais les louanges ont vite laissé la place à une jolie pique à destination de celui qu’il a côtoyé en Angleterre lors de la saison 2017-2018. "Jusqu’à Manchester, nous avions une bonne relation. Nous avons besoin de joueurs de ce niveau dans la Serie A, a enchaîné l’attaquant des Diables Rouges avant de le tacler. Il veut gagner pour lui-même, moi pour l’Inter, Ronaldo pour la Juve."

Une nouvelle saillie qui suit de près celle lâchée par Romelu Lukaku sur les réseaux sociaux après le sacre de l’Inter en championnat. "Le vrai dieu a couronné le roi! Maintenant, prosterne-toi! Roi de Milan", a écrit Romelu Lukaku sur Instagram en début de semaine. Une réponse explicite à une sortie zlatanesque il y a quelques mois. "Milan n'a jamais eu de roi, maintenant ils ont un dieu", avait ainsi lancé Zlatan Ibrahimovic.

Sacré champion et assuré de jouer la prochaine édition de la Ligue des champions, l’Inter peut désormais disputer sans pression les quatre dernières journées de la saison en Serie A. Au contraire, l’AC Milan et sa star suédoise vont devoir batailler jusqu’au bout pour arracher un billet dans la prestigieuse compétition. Quatrièmes avec deux points d’avance sur Naples, les Rossoneri se déplace ce dimanche sur le terrain de la Juventus. Un duel qui pourrait mettre à mal les ambitions du club lombard.