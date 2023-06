Serie A: l'appel d'offres pour les droits TV s'est montré infructueux

Le prix de réserve global fixé à 1,15 milliard d’euros pour les droits TV de la Serie A à partir de la saison 2024-2025 n’a pas été atteint.

L’assemblée générale de la Ligue italienne a découvert ce vendredi qui étaient les candidats à l’appel d’offres pour les droits TV de la Serie A à partir de la saison 2024-2025. Ils sont trois : DAZN (déjà diffuseur), Sky (déjà diffuseur) et Mediaset (nouvel entrant mais qui a déjà diffusé le championnat italien dans le passé).

Aucun nouvel entrant américain n’a donc répondu à cet appel d’offres. Pas d’Amazon, Apple, Netflix ou autre Meta (Facebook). Le prix de réserve global fixé à 1,15 milliard d’euros n’a pas été atteint. C’est donc une déception pour les dirigeants du foot italien qui espéraient même 1,2 milliard d’euros, alors que le prix actuel des droits domestiques s’élève à 927,5 millions d’euros. Des négociations de gré à gré vont maintenant s’organiser avec chacun de ces trois candidats pour tenter d’arriver au prix de réserve.

Verdict attendu le 26 juin

La durée du contrat va aussi entrer en ligne de compte puisque la loi Melandri qui règlemente la durée d’engagement des diffuseurs a récemment été modifiée pour étendre un cycle de trois à cinq ans. Les futurs diffuseurs pourraient donc obtenir une visibilité jusqu’en 2029. Verdict attendu le 26 juin.

Si jamais ces discussions n’aboutissaient pas à un résultat satisfaisant, la ligue italienne dispose d’un plan B. En effet, elle a annoncé garder comme hypothèse la création de sa propre structure, un canal de diffusion interne, que la Ligue gèrerait et dont elle assumerait tous les coûts de production. La Ligue a expliqué, a l’issue de l’assemblée générale de ce vendredi, avoir reçu "6 offres d’acteurs ayant répondu à l’appel d’offres concernant la commercialisation et la diffusion de ce canal interne". La ligue italienne n’a pas créé de société commerciale contrairement à la LFP même si ce modèle reste à l’étude.

De son côté, la LFP espère toujours atteindre le milliard d'euros de droits TV (droits internationaux compris) pour son championnat lors du prochain appel d'offres en septembre, comme l'a rappelé début juin son président Vincent Labrune dans un entretien à L'Equipe. "On vise aux alentours du milliard d'euros" de droits TV pour l'appel d'offres en septembre sur la période 2024-2027, a indiqué Labrune, tout en précisant que "le contexte macro-économique et financier est délicat" et que ce milliard "est peut-être un peu optimiste".