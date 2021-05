Serie A: l’impressionnante série de titres d'Arturo Vidal

Champion d’Italie avec l’Inter, Arturo Vidal a gagné neuf championnats lors des dernières saisons avec quatre clubs différents, depuis la saison 2011-2012.

Arturo Vidal sait ce que c’est d’être champion. Le milieu de terrain chilien a été sacré chaque année depuis la saison 2011-2012, à l’exception du précédent exercice, sous le maillot du Barça. Les compétitions domestiques, il connaît. Vidal a remporté le Scudetto avec l’Inter en Italie le week-end dernier, et donc neuf des dix derniers championnats auxquels il aura participé, un peu partout en Europe.

Arturo Vidal a été titré à quatre reprises avec la Juventus (11-12, 12-13, 13-14, 14-15), trois fois sous les couleurs du Bayern Munich (15-16, 16-17, 17-18), une seule fois avec le FC Barcelone (2018-2019) et enfin cette année avec l’Inter (2020-2021). Un seul titre lui aura échappé en dix ans, celui de la saison dernière en Liga, où il n’est pas parvenu à soulever le trophée avec le Barça.

En difficulté cette saison

Recrue de l’intersaison en provenance du club catalan, Arturo Vidal est à la peine depuis le début de la saison. Le milieu de terrain chilien n’a pas vraiment apporté tout ce que son entraîneur, Antonio Conte, attendait de lui lors de son arrivée. L’ancien joueur du Barça et de la Juventus a connu trop de hauts de bas et n’a jamais su s’imposer durablement dans l’effectif de l’Inter.

Vidal a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont 20 en tant que titulaire. Le joueur a marqué deux buts et donné deux passes depuis son passage de Barcelone à l’Inter l’été dernier. Opéré du ménisque au mois de mars, Arturo Vidal n’a plus rejoué depuis près de deux mois. Ardemment désiré par Conte, Vidal n’a été que l’ombre du joueur intense et physique que son entraîneur avait connu à la Juve. Il a au moins eu du flair en rejoignant l'Inter.