Serie A: la descente aux enfers continue pour l'AC Milan, balayé sur sa pelouse par Sassuolo

La 20e journée de Serie A a été marquée par la lourde défaite de l'AC Milan sur sa pelouse face à Sassuolo (5-2). Malgré un but d'Olivier Giroud, les Rossoneri restent sur une terrible série de six matchs sans victoire toutes compétitions confondues.

L'après-Coupe du monde est difficile pour l'AC Milan. Les champions d'Italie en titre ont de nouveau sombré ce dimanche, en étant balayé par Sassuolo (5-2) sur leur pelouse de San Siro. Rapidement menés 2-0 après 22 minutes sur des buts de Grégoire Defrel et Davide Frattesi, les Rossoneri ont eu une courte réaction grâce à un nouveau but d'Olivier Giroud, son cinquième en 17 rencontres de championnat cette saison et le premier depuis le quart de finale de Coupe du monde face à l'Angleterre.

Mais le 17e de Serie A s'est rebiffé et a profité de la faiblesse de la défense milanaise pour scorer trois nouveaux buts de Domenico Berardi, Armand Laurienté et Matheus Henrique.

Deux buts refusés et 14 buts encaissés en quatre matchs

Offensivement, l'AC Milan s'est vu refuser deux buts pour hors-jeu, dont un pour Giroud. Mais c'est surtout défensivement que la copie des champions d'Italie fait cruellement tâche. Outre les cinq buts encaissés ce dimanche, les coéquipiers de Davide Calabria restent sur deux lourds revers face à l'Inter en Supercoupe (3-0) et la Lazio (4-0) et n'ont plus gagné depuis le 4 janvier contre la Salernitana (2-1).

Les Milanais pointent désormais à la 4e place du classement (derrière Naples, l'Inter Milan et l'Atalanta Bergame) alors qu'ils avaient l'occasion en cas de victoire de reprendre la 2e place. L'affiche de cette 20e journée verra le leader Naples recevoir l'AS Rome de José Mourinho dimanche à 20h45.