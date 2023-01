Equipe de France: Giroud entretient le flou sur son avenir avec les Bleus

Olivier Giroud (36 ans, 120 sélections, 53 buts) confie réfléchir sur la suite de sa carrière en équipe de France. Pour le moment, il ne ferme pas la porte et se dit toujours sélectionnable.

Olivier Giroud a entamé une réflexion sur son avenir en équipe de France. A 36 ans, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (53 buts en 120 sélections) se dit pour le moment toujours à disposition de la sélection même si l’annonce récente de la retraite de son grand ami Hugo Lloris semble l’avoir plongé dans le doute.



"Pour l'instant, je continue, a-t-il confié sur Canal+ dimanche. Ça m'a fait quelque chose de voir Hugo arrêter après avoir passé toutes ces années ensemble. J’avais une relation particulière avec lui. C’est une page qui se tourne mais c’est vrai que ça m’a fait réfléchir."

"Il faut que je me demande si j’ai vraiment encore envie de porter ce maillot bleu"

Envisage-t-il d’être avec les Bleus lors du prochain rassemblement en mars? "Tout peut arriver, répond Giroud. A partir du moment où je n’ai pas annoncé ma retraite internationale, je suis sélectionnable. Il faut d’abord que je me demande si j’ai vraiment au fond de moi encore envie de porter ce maillot bleu. Vous savez ô combien il est important pour moi. C’est pour ça que je prends mon temps pour prendre ma décision."

Un peu plus d’un mois après la défaite en finale de la dernière Coupe du monde face à l’Argentine (3-3, 4 tab 2), l’attaquant de l’AC Milan confie être passé "à autre chose". "Ça fait mal au cœur, ajoute-t-il. Je n’ai revu aucune image, je voulais couper pour essayer d’oublier le plus vite possible."

L’ancien joueur de Chelsea et d’Arsenal est aussi revenu sur son remplacement dès la 40e minute de cette rencontre, achevant brutalement une Coupe du monde réussie. "Jusque-là, c’était une très belle Coupe du monde pour moi, conclut-il. J’avais marqué quatre buts en cinq matchs. J’étais déçu et surpris de sortir si tôt dans le match. Je n’ai pas eu le coach en direct mais je pense comprendre que c’était un choix tactique, j’aurais peut-être l’opportunité d’en parler avec lui. Sortir d’une finale à la 40e minute, c’est pas facile. Pendant cinq minutes après, j’avais beaucoup de sentiments qui se mélangeaient mais après j’étais à 200% concerné derrière l’équipe."