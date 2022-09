Serie A: le président de la Lazio élu au Sénat italien avec Berlusconi

Claudio Lotito, président et propriétaire de la Lazio Rome, a été élu sénateur ce dimanche dans le Molise, où il était soutenu par Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, membre de la coalition de centre-droit victorieuse des élections en Italie.

A droite toute ! Les premières projections confirment les sondages à la sortie des urnes: Les résultats préliminaires des élections donnent Fratelli d’Italia (FI) en tête, avec près de 26 % des voix. La coalition de centre-droit à laquelle il appartient a remporté les élections en Italie et recueilli 44% des suffrages, un résultat qui lui donne une majorité claire, tant à la chambre des députés qu’au Sénat. La coalition pourrait revendiquer jusqu’à 126 élus à la chambre haute dont le président de la Lazio Claudio Lotito, devenu sénateur à sa seconde tentative, avec le soutien du parti de Silvio Berlusconi (Forza Italia).

Lotito: "Les gens du Molise ont compris mon authenticité"

L’ancien patron du gouvernement italien et ex-président de l’AC Milan est de retour au Sénat, à 85 ans, après son élection à Monza, où il est propriétaire du club de football, qu'il a racheté en 2018 et promu en Serie A. En tant que membre le plus âgé, le fondateur de Forza Italia devra présider la première séance du nouveau Sénat, indique la presse italienne. Berlusconi a déjà fait savoir qu’il entendait peser sur la politique du prochain gouvernement. Raillé pour ses lacunes en géographie durant la campagne électorale, Claudio Lotito se présentait lui dans une circonscription du Molise qui, à la veille des élections, était considérée comme très sûre pour le centre-droit.

Élu à une très large majorité (43%) devant l'avocat Ottavio Balducci du Mouvement Cinq étoiles (23,9%) et la directrice d'école Rossella Gianfagna (23. 7%), candidate du centre-gauche, Lotito va devoir éteindre la controverse autour de son parachutage dans "une région fantôme, inaudible, invisible" (ce sont ses mots), dont il a lui-même avoué qu’il ne la connaissait pas. "Les gens de Molise ont compris mon authenticité", s’est-il félicité suite à son élection.