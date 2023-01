Serie A: Naples conforte sa large avance en tête grâce à un but fabuleux d’Osimhen

Le Napoli s’est imposé face à l’AS Rome, ce dimanche, lors de la 20e journée de Serie A (2-1). Les joueurs de Luciano Spalletti l’ont emporté grâce notamment à un but somptueux de Victor Osimhen. Ils conservent une avance confortable en tête du classement.

Naples a conforté sa large avance en tête de la Serie A en dominant une AS Rome combative grâce à un bijou de Victor Osimhen (17e) et une belle inspiration de Giovanni Simeone (86e), ce dimanche, lors de la 20e journée de Serie A (2-1). Après le nouveau revers de l'AC Milan, étrillé par Sassuolo (5-2), le Napoli porte son avance à 13 points sur l'Inter, son nouveau dauphin, et 15 points sur un trio composé de la Lazio Rome (3e), l'Atalanta Bergame (4e) et l’AC Milan (5e).

Tous ses poursuivants ont pourtant cru quelques instants que les Napolitains étaient faillibles, quand Stephan El Shaarawy a surgi à l'entame du dernier quart d'heure pour égaliser, refroidissant d'un coup le stade Diego-Maradona (75e). Mais ce Napoli est décidément trop fort en ce moment: Giovanni Simeone, entré juste après cette égalisation, s'est chargé de le rappeler en redonnant l'avantage à Naples d'une superbe frappe (86e).

L’inspiration géniale d’Osimhen

Un but somptueux, mais celui de Victor Osimhen l'était encore plus sur l'ouverture du score, arrivée sur la première accélération nette du Napoli. Khvicha Kvaratskhelia, joliment décalé à gauche par Mario Rui, a centré mais le plus beau est arrivé ensuite avec un véritable chef d'oeuvre du Nigérian: contrôle de la poitrine, puis de la cuisse et frappe sous la barre (17e). Quatorzième but en championnat du meilleur buteur de Serie A, avec plus d'un but par match de moyenne depuis son retour de blessure en octobre (12 buts en 11 matches).

La Roma a bien cru réussir à ébranler un peu la confiance du leader, malgré l'absence prolongée de Nicolo Zaniolo, prié de s'entraîner à part pour avoir refusé une offre de Bournemouth et malgré l'absence de ses supporters, interdits de déplacement comme ceux du Napoli après des heurts début janvier sur une autoroute entre tifosi des deux équipes. Mais rien ne semble cette année pouvoir stopper un tel Napoli, célébré pendant de longues minutes par ses supporters après la rencontre.