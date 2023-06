Serie A: pourquoi le football italien va bannir le numéro 88 des maillots

Dû à sa popularité au sein des milieux néonazis, le numéro 88 - référence aux termes "Heil Hitler" - ne pourra désormais plus être utilisé sur les maillots de Serie A. Une décision annoncée ce mardi par la Fédération italienne de football, qui souhaite lutter contre l'antisémitisme.

Le football italien s'est engagé mardi à accroître ses efforts contre l'antisémitisme, notamment en bannissant les maillots 88, symbole de "Heil Hitler" dans la mouvance néonazie, et en favorisant l'interruption des matchs en cas de slogans discriminatoires. "Sur ces sujets, on ne recule pas d'un pouce, car la crédibilité du football, lui aussi blessé par des comportements discriminatoires, a un impact direct sur la société italienne", a souligné dans un communiqué le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina, après avoir signé une charte aux côtés des ministères de l'Intérieur et des Sports.



Dans ce texte, le monde du football s'engage notamment à "ne pas assigner aux joueurs un maillot portant le numéro 88, considéré comme une référence explicite à la symbolique nazie". Dans la mouvance néonazie, ce nombre est utilisé pour signifier "Heil Hitler", le H étant la 8e lettre de l'alphabet. Deux joueurs portaient ce numéro la saison dernière en Serie A: le milieu croate de l'Atalanta Bergame Mario Pasalic et son compatriote de la Lazio Rome, Toma Basic. Le gardien italien Gianluigi Buffon l'avait aussi choisi par le passé, au début de sa carrière à Parme.

Déjà un cas dans les tribunes de la Lazio

À travers la charte signée mardi, qui comprend treize points, le football italien s'engage aussi à prendre des dispositions pour pouvoir stopper une rencontre en cas de "choeurs, actes et expressions antisémites" dans un stade.

En mars, après le derby de la capitale, la présidente de la communauté juive de Rome, Ruth Dureghello, avait dénoncé des comportements antisémites de supporters de la Lazio en relayant notamment la photo d'une personne en tribune portant un maillot floqué du nom de "Hitlerson" avec ce numéro 88.

Ce supporter avait été identifié et exclu de stade "à vie" quelques jours plus tard par la Lazio. En septembre dernier, la Fédération avait aussi été saisie après des chants antisémites de supporters de la Juventus Turin et de l'Inter Milan.