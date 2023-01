Serie A: sanctionnée de 15 points de pénalité, la Juve va faire appel

Après avoir été sanctionnée de 15 points de pénalité par la Cour d’appel fédérale dans l'affaire des transferts douteux, la Juventus a confirmé dans un communiqué que le club va faire appel.

Le 20 janvier dernier, la saison de la Juventus Turin a pris un tout autre tournant. Dans le coup pour accrocher une place en Ligue des champions en fin de saison, la Vieille Dame a été sanctionnée de 15 points de pénalité applicables avec effet immédiat, dans l'affaire des transferts douteux. Certains dirigeants, à l’image d' Andrea Agnelli, ont également été sanctionnés.

Le club turinois est accusé par la justice d'avoir usé d'astuces comptables pour embellir ses comptes afin, notamment, de contourner le fair-play financier. Cette lourde sanction a fait provisoirement chuter les Bianconeri de la 3e à la 10e place de Serie A.

La Juve n’abandonne pas

Dix jours après la décision, la Vieille Dame ne compte pas s’arrêter là. Lundi soir, le club a publié un communiqué dans lequel il confirme qu’il va faire appel. “La Juventus Football Club et son équipe juridique ont lu attentivement et vont analyser en profondeur les motivations, publiées il y a peu, de la décision des Sections unies de la Cour d'appel fédérale, informe-t-il. Il s'agit d'un document, prévisible dans son contenu, à la lumière de la lourde décision, mais entaché d'un illogisme évident, de déficiences motivationnelles et d'un manque de fondement en droit, auquel le club et les individus s'opposeront par un recours auprès du Comité olympique italien dans les termes établis.”

Depuis l’annonce de la sanction, les Turinois ont concédé un match nul face à l’Atalanta (3-3), avant de perdre contre Monza dimanche (0-2). Des mauvais résultats qui ont de nouveau fait chuter la Juve au 13e rang après 20 journées.