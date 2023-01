Juventus: après le retrait de 15 points, 22 joueurs, dont Cristiano Ronaldo et Dybala, pourraient être suspendus

Accusée par la justice d'avoir enregistré sur ses comptes des plus-values artificiellement gonflées lors de nombreux transferts, la Juventus Turin a écopé vendredi d'un retrait de 15 points en Serie A. Comme le rapportent des médias anglais et espagnols, 22 joueurs, dont Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, pourraient désormais être dans le viseur de la justice italienne. Avec une suspension à la clef.

Un an et demi après son départ de la Vieille Dame, Cristiano Ronaldo pourrait bien être rattrapé par son passé de joueur de la Juventus Turin. Alors que le club du Piémont a récemment écopé d’un retrait de 15 points à cause de fausses plus-values sur le marché des transferts, plusieurs médias anglais et espagnols, dont Marca, rapportent que les transferts de 22 joueurs seraient désormais dans le viseur de la justice italienne.

Parmi ces 22 joueurs figurent notamment le tout nouvel attaquant d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, mais aussi Paulo Dybala ou encore Georgio Chiellini. Tous sont soupçonnés d’avoir été les complices d’une autre fraude financière qui impliquerait des reports de salaire.

Pendant la période du Covid-19, au printemps 2020, les dirigeants turinois ont en effet négocié un paiement différé des salaires de leurs joueurs. A l'époque, le club, alors dirigé par Agnelli, avait choisi de reporter une partie des sommes prévues pour les joueurs. Rien n'avait été clairement écrit en ce sens, laissant plutôt croire que les membres de l'effectif renonceraient à plusieurs mois de salaire. Mais les joueurs auraient finalement bien touché de l’argent, sans que celui-ci ne soit déclaré.

Une sanction qui serait applicable même à l'étranger

La justice ordinaire a récupéré des éléments dont une conversation Whatsapp du vestiaire, où le défenseur Giorgio Chiellini demandait à ses coéquipiers de ne pas communiquer sur le sujet car le club était coté en bourse. Les fraudes comptables présumées auraient permis de limiter artificiellement les pertes dans les bilans présentés aux investisseurs entre 2018 et 2021.

Pour l’heure, la culpabilité de Cristiano Ronaldo et des autres joueurs n’est en aucun cas prouvée. Mais s’il s’avère que le Portugais et ses coéquipiers étaient au courant de ce stratagème, une suspension de 30 jours pourraient leur être infligée. Cette sanction pourrait s’appliquer aux joueurs évoluant désormais à l’étranger, dont Cristiano Ronaldo. Alors qu’il s’apprête à jouer son deuxième match officiel ce jeudi soir en Supercoupe d’Arabie saoudite (19h sur RMC Sport 1 et le Twitch RMC Sport), le Portugais pourrait donc potentiellement devoir regarder ses nouveaux coéquipiers d’Al-Nassr de loin pendant un mois de compétition.