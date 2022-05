Serie A: suspendu après sa bagarre, Ribéry pourra tout de même jouer la dernière journée

Alors que sa saison semblait terminée après son coup de sang contre Cagliari dimanche (1-1), Franck Ribéry n’a été suspendu qu’un seul match et pourra disputer l’ultime match de Salernitana contre Udinese le 22 mai.

Presque inespéré. La fédération italienne a rendu son verdict après les échauffourées, impliquant Franck Ribéry, entre Salernitana et Cagliari après l’ouverture du score des joueurs de Salerne. L’ancien international français (81 capes) a finalement écopé d’un seul match de suspension malgré son geste.

Alors que son coéquipier Simone Verdi célébrait son but contre Cagliari, Gaston Pereiro est venu bousculer le coéquipier de “Kaiser Franck”. Présent sur le banc des remplaçants, Ribéry est venu en découdre avec le milieu uruguayen en le saisissant par le cou et le projetant à terre. Logiquement expulsé suite à cette action, le vétéran de 39 ans redoutait une lourde suspension et pouvait déjà tirer un trait sur la fin de saison. La ligue italienne s’est finalement montrée clémente en ne le privant que d’un match et en lui infligeant une amende 5.000 euros.

Présent pour la lutte au maintien

Promu la saison dernière, Salernitana a longtemps été promis à la relégation mais le club campanien a redressé la barre en enchaînant six matchs sans défaite depuis le mois d'avril. Actuellement 17e et non relégable, le club de Salerne compte un point d’avance sur Cagliari, premier relégable et deux sur le Genoa, 19e. Si Davide Nicola devra faire sans le troisième du Ballon d’or 2013 contre Empoli samedi prochain, il pourra compter sur lui pour la réception de l’Udinese le 22 mai pour l’ultime match de la saison, lequel pourrait être celui du maintien.