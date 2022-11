Serie A: un des patrons des arbitres italiens arrêté pour trafic de drogue

Le procureur en chef de l'association italienne des arbitres, Rosario D'Onofrio, a été arrêté pour trafic international de drogue, nous apprend ce samedi la presse locale. Son nom fait partie des 42 personnes accusées d'avoir introduit plus de six tonnes de marijuana et de haschich en Lombardie.

Rosario d'Onofrio arrêté lors d'un vaste coup de filet en Italie. 42 personnes ont été interpellées il y a deux jours à Milan pour trafic international de drogue. Parmi eux figure notamment le procureur en chef de l'Association italienne des arbitres - le patron des arbitres italiens - comme le relatent plusieurs médias, dont la Repubblica. Ils sont tous accusés d'avoir introduit plus de six tonnes de drogue, dont de la marijuana et du haschisch, en Lombardie.

Alfredo Trentalange, président de l'Association italienne des arbitres (AIA) a annoncé la démission de Rosario d'Onofrio. Les enquêtes menées par la DDA de 2019 à 2021, ont démontré que les 42 interpellés (des Italiens, des Albanais et des Espagnols) ont introduit plus de six tonnes de drogue en Lombardie. D'Onofrio était entré à la discipline de l'AIA en 2013 sous la présidence Nicchi, et avait été nommé chef du bureau qui enquête sur toute irrégularité des arbitres sous la présidence de Trentalange.

D'Onofrio avait déjà été déféré

Les dirigeants de l'AIA ont appris la nouvelle avec étonnement et consternation. Déjà ce samedi au sein du Comité national, le Président Alfredo Trentalange aurait confirmé la démission de D'Onofrio, en refusant d'entrer dans les détails. D

'Onofrio avait été choisi pour diriger le Parquet arbitral avec la nouvelle direction et le 28 octobre dernier, il a été déféré par le Parquet de la Fédération italienne de football (FIGC), pour "défaut d'ouverture d'une procédure disciplinaire formelle après la dénonciation de l'ancien assistant", écrit la presse italienne.