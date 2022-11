"Pascal, on va arrêter", Le Graët annonce le départ de Garibian, le patron des arbitres

Comme révélé par RMC Sport, Noël Le Graët a officialisé auprès de L’Equipe le départ de Pascal Garibian, directeur technique de l’arbitrage. Le président de la Fédération française de football explique notamment qu'il y a "certains pros qui ne veulent plus de lui".

Clap de fin pour Pascal Garibian. Comme indiqué par RMC Sport un peu plus tôt dans la journée, le directeur technique de l’arbitrage va être obligé de quitter ses fonctions, a officialisé Noël Le Graët dans les colonnes du journal L’Equipe.

"On va vers un changement de stratégie dans l'arbitrage, a indiqué le président de la Fédération française de football (FFF) auprès du quotidien sportif. Je recevrai Pascal rapidement. Il est plus que probable qu'il y aura un changement, mais ça ne veut pas dire que tous les clubs vont gagner leurs matchs…"

"Certains pros ne veulent plus de lui"

"On ne peut pas nier qu'il y a certains pros qui ne veulent plus de lui, a poursuivi le patron de la FFF. Mais il faut respecter son contrat de travail. Je dois le recevoir et voir avec lui l'avenir. Je lui dirai : 'Pascal, on va arrêter. Maintenant, comment on fait ?'"

Lors du Comité Exécutif de la FFF qui s’est tenu ce jeudi à la mi-journée, Noël Le Graët, sous pression des présidents de clubs professionnels et notamment de l’influent Jean-Pierre Caillot (président de Reims) a décidé d’écarter Pascal Garibian de la Direction technique de l’arbitrage (DTA), dont il est président. Laurent Duhamel, manager des arbitres du secteur professionnel à la DTA, est lui aussi mis sur la touche.

Leur départ ne sera cependant pas effectif immédiatement, ne serait-ce que pour respecter le droit du travail. Il devrait donc prendre quelques semaines, le temps pour le président de la FFF d’auditionner les potentiels successeurs. Lors du Comex, trois profils ont été évoqués: ceux de Stéphane Lannoy, Antony Gautier et Alain Sars.

"Pascal Garibian devrait être remplacé par Stéphane Lannoy, assurait l’ancien arbitre Tony Chapron sur Canal+ cette semaine. C’est lui qui prendrait la place. C’est une suite logique dans la mesure où Stéphane Lannoy a une carrière brillante en tant qu’arbitre et il a connaissance du football international qui va aider, j’espère, l’arbitrage français." Âgé de 53 ans, Stéphane Lannoy a rangé son sifflet en 2017, avant d'intégrer la Direction technique de l'arbitrage en tant qu'adjoint.