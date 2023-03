Suède: Ibrahimovic revient en sélection après un an d'absence

Moins de trois semaines après avoir disputé son premier match de la saison, Zlatan Ibrahimovic (41 ans) a été retenu en sélection de Suède pour les deux matchs qualificatifs à l’Euro 2024 contre la Belgique et l’Azerbaïdjan.

Zlatan Ibrahimovic (41 ans, 121 sélections, 62 buts)) figure bien dans la sélection suédoise convoquée par Janne Andersson, ce mercredi, pour disputer les deux matchs de qualification à l’Euro 2024 contre la Belgique (24 mars) et l’Azerbaïdjan (27).

L’attaquant a disputé son premier match de la saison il y a seulement trois semaines avec l’AC Milan après avoir manqué les sept premiers mois de compétition en raison d’une opération d’un genou. Il a enchaîné trois rencontres depuis, à chaque fois en entrant en cours de jeu.

Utilisé en joker de luxe?

L’ancien joueur du PSG n’a plus porté le maillot suédois depuis le barrage de la Coupe du monde 2022 contre la Pologne (défaite 2-0) le 29 mars 2022. Après une parenthèse de cinq ans (entre 2016 et 2021), il avait été rappelé en mars 2021, mais une blessure à un genou l’avait privé de l’Euro. Il revient toujours aussi ambitieux.

"Zlatan et moi avons été en contact tout au long de la période y compris pendant sa blessure, a confié Andersson ce mercredi. Maintenant, il se sent si bien après ces trois matchs (avec Milan) qu'il peut entrer en jeu. Sa personnalité et ses qualités de leader sont bonnes même en dehors du terrain. Mais l'idée est qu'il entre et contribue sur le terrain, sinon je ne l'aurais pas sélectionné." Le technicien le sent comme un joker de luxe pour ses deux échéances.

Alors qu’il pourrait encore prolonger son contrat à l’AC Milan, Zlatan ne se fixe aucune limite de temps avec son équipe nationale. "Si vous êtes au niveau et que vous jouez à Milan, vous êtes pertinent, conclut Andersson. Il s'agit aussi de sa propre attitude, qu'il le veuille ou non. Zlatan est très, très impatient et veut contribuer. C'est comme ça aujourd'hui, puis nous verrons comment l'avenir se présentera."