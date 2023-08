Supercoupe d'Allemagne: "c'est effrayant", Tuchel sévère avec ses joueurs après la claque reçue par le Bayern

Corrigé 0-3 par Leipzig lors de la Supercoupe d'Allemagne, samedi, le Bayern Munich a montré des défaillances inquiétantes avant la reprise de la Bundesliga, le 18 août face au Werder. Après la rencontre, Thomas Tuchel, le manager du club bavarois, n'a pas caché son mécontentement en critiquant ouvertement ses joueurs.

Thomas Tuchel n'a pas, mais alors pas du tout apprécié la performance de ses hommes samedi soir. Balayé 0-3 à l'Allianz Arena par Leipzig, avec un triplé de Dani Olmo, lors de la Supercoupe d'Allemagne, le Bayern Munich est passé complètement à côté de son premier match officiel de la saison 2023-2024. Et ce n'est pas l'entrée d'Harry Kane à l'heure de jeu qui a apaisé la déception des supporters bavarois.

"Je suis juste désolé pour Kane, il pense probablement qu’on ne s’est pas entraînés depuis quatre semaines", a lâché l'ancien coach du PSG après la rencontre au micro de Sky. "Notre performance d’aujourd’hui n’a rien à voir avec ce que nous avions prévu pour ce match. C’est une soirée très amère."

"C'est effrayant parce que je ne reconnais plus rien"

Le manager allemand a poursuivi ses remontrances en faisant part de son incompréhension totale quant à une telle prestation. "Quand je vois la volonté, l'enthousiasme, la forme, la condition et l'ambiance quand nous avons joué contre Liverpool, Monaco ou Manchester City (lors des matchs de préparation), cela n'a rien à voir avec ce que nous avons montré aujourd'hui. C'est effrayant, parce que je ne reconnais plus rien. Ni ce qu'on voulait faire en termes de contenu ni comment on a joué. Il n'y a rien à garder, la manière et le résultat sont terrifiants."

Semblant incapable d'identifier les raisons d'un tel échec, Thomas Tuchel paraissait presque démissionnaire à l'écoute de ses réponses. "Je crois n'avoir jamais expérimenté un tel décalage entre notre forme, notre préparation et ce que l'on obtient sur le terrain. C'est inexplicable pour moi en ce moment (...) C'était comme ça la saison dernière, où nous étions perplexes et ne savions pas ce qui allait arriver par moments. Nous sommes revenus à cela aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison objective à cela. C'est mental, je n'ai aucune idée de pourquoi ça ressemblait à ça."

Les champions d'Allemagne devront vite se ressaisir et cela dès vendredi prochain face au Werder (20h30) pour la première journée de Bundesliga.