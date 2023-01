Real-Barça: "J'aurais bien aimé être sur le terrain", Xavi impatient avant le Clasico en Supercoupe

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, ne cache pas son immense motivation avant la finale de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid dimanche à Riyad (20h).

"Hyper-motivé" avant la finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche (20h) à Riyad contre le Real Madrid, l'entraîneur du FC Barcelone Xavi a glissé ce samedi qu'il aurait "bien aimé être sur le terrain" pour ce Clasico, car le Barça a "l'obligation de gagner ce titre". "J'aurais bien aimé être sur le terrain, voire sur le banc, juste pour jouer quelques minutes et participer. Quand tu es gamin, tu y penses, tu rêves de jouer des finales contre le Real Madrid et que tout le monde te voie", a glissé Xavi en conférence de presse d'avant-match, samedi.

"Je suis hyper-motivé pour demain (dimanche). En tant qu'entraîneur, parfois c'est un peu frustrant car la dernière passe ne dépend plus de moi... L'autre jour, je me suis fâché parce que je me demandais si les joueurs étaient conscients de ce qui était en jeu. Donc j'ai essayé de les réveiller un peu", a précisé le technicien concernant ses encouragements virils pendant la prolongation de la demi-finale contre le Betis Séville, jeudi (2-2 a.p., 4-2 t.a.b.). "Et si vous me dites qu'Ancelotti n'a pas perdu une finale depuis 2010, ça me motive encore plus", a souri Xavi.

"Ce sera différent du clasico de Liga"

"On n'a pas peur, on n'est pas anxieux. On a devant nous une chance en or de gagner un titre qui nous procurerait une confiance énorme. Quoi qu'il advienne, la saison continuera. Mais avec un titre en poche, tout est différent", a souligné le technicien blaugrana. "Nous avons l'obligation de gagner ce titre", a ajouté Xavi.

Défaits 3-1 par les Merengues lors du clasico aller de Liga le 16 octobre au Bernabéu, les Catalans avancent désormais plus confiants. "Ce sera différent du clasico de Liga. Là, on arrive avec tout notre effectif de disponible, c'est une grosse différence. On essaiera de mettre en place notre jeu, de contrôler leurs transitions et de les déstabiliser en défense, où ils sont très forts. Dans le jeu, en vérité, ça ne changera pas beaucoup du clasico d'octobre", a conclu Xavi.