Real Madrid: Ancelotti s’exprime sur les possibles transferts de Mbappé et Haaland

Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, a tenu une conférence de presse à la veille d’un déplacement à Getafe (dimanche à 14h). L’ancien coach du PSG n’a pu échapper à la traditionnelle question sur Kylian Mbappé, dont l’avenir pourrait s’écrire chez les Merengue.

Avec l’ouverture de la fenêtre hivernale du marché des transferts, les projecteurs sont braqués sur le Français Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, le champion du monde n’a pas encore dévoilé ses intentions concernant la suite qu’il souhaite donner à sa carrière. Si tout porte à croire qu’il devrait rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison en cours, comme il en avait eu l’intention l’été dernier, l’international prend soin de ne semer aucun indice, et s’illustre pour l’instant sur le terrain comme l’arme principale du Paris Saint-Germain, club auquel il appartient.

Ancelotti jure qu'il ne sait pas

Mais Kylian Mbappé s’avance vers un vrai dilemme, avec un huitième de finale de la Ligue des champions qui se profile entre le Paris Saint-Germain, son club actuel, et le Real Madrid, pour ce qui pourrait être le premier match du reste de sa vie. L’occasion de prouver qu’il a la tête bien faite, un mental hors norme, et que toutes ses pensées sont concentrées vers Paris et l’accomplissement de l’objectif ultime du club de la capitale, à savoir remporter la Ligue des champions. Reste que depuis l’épisode de son vrai-faux départ l’été dernier, la presse espagnole s’en donne à coeur joie.

La pression médiatique qui pèse déjà sur ses épaules devrait s’intensifier à mesure que l’on va se rapprocher de ce grand rendez-vous, mais le petit jeu du chat et de la souris a déjà commencé, et Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, ne parvient pas encore à y échapper. Interrogé sur la possible venue de Kylian Mbappé, le technicien a habilement botté en touche: "Je ne sais pas (s’il viendra en juin), nous pensons continuer à nous battre pour les titres. C'est un moment intéressant parce que nous sommes de retour en Liga, nous avons la Copa mercredi. C'est un moment important. La dernière chose à laquelle je pense est ce qui va se passer le 30 juin."

Carlo Ancelotti, du haut de sa très longue expérience de joueur et d’entraîneur le jure, "il n’y a pas d’équipe imbattable". Même si le Real Madrid parvenait à attirer à la fois Kylian Mbappé et le Norvégien Erling Haaland, les deux stars des dix prochaines années. "Il y a des équipes fortes. L'avenir de ce club est écrit, a-t-il déclaré. C'est un club qui sera compétitif, et avec plus de force à l'avenir, c'est certain."