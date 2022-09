Supercoupe d'Espagne: l'enquête anti-corruption visant Piqué et Rubiales avance

Dans l'enquête du parquet anti-corruption sur la relation entre le président de la fédération espagnole de foot, Luis Rubiales, et Gérard Piqué, le procureur a demandé à avoir accès à tous les revenus de Rubiales pour faire la lumière sur l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite.

Gérard Piqué et Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole de football (RFEF), ont-ils perçu en secret des commissions de plusieurs millions d'euros pour favoriser l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite ? Bientôt six mois après la diffusion d'audios compromettants, l'enquête du parquet anti-corruption progresse et se concentre désormais sur les revenus de Rubiales.

D'après le quotidien espagnol El Mundo, le procureur José Miguel Alonso Carbajo a réclamé un accès aux revenus fixes et variables perçus ces dernières années par le président de la fédération espagnole. Les contrats signés avec les entreprises de Gérard Piqué au sujet de la Supercoupe d'Espagne ont aussi été demandés pour faire la lumière sur les millions d'euros versés par l'Arabie saoudite en guise de commission.

Tous les contrats entre Piqué et la fédération sous enquête

La maison dans laquelle logeait Rubiales au frais de la RFEF est aussi à l'étude. Le procureur a demandé les documents prouvant tout ce qu'a perçu le président de la fédération depuis qu'il est en poste, soit depuis mai 2018. L'ancien joueur de Getafe est sur tous les fronts, déjà accusé il y a quelques jours par son oncle de se servir de l'argent de la fédération pour organiser des orgies.

El Mundo indique également que tous les contrats avec Kosmos, la société de Gérard Piqué, font l'objet d'une enquête. En avril dernier, El Confidencial avait publié une série de messages vocaux dans lesquels le défenseur du Barça parlait explicitement de la manière dont il fallait procéder pour que la Supercoupe se dispute en Arabie saoudite.