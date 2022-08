Le hors-jeu semi-automatisé sera testé lors de la Supercoupe d'Europe Real-Francfort

L’UEFA va inaugurer la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu lors de la Supercoupe de l’UEFA entre le Real Madrid et Francfort, le 10 août, avant de l’utiliser lors de la prochaine Ligue des champions.

C’est un petit bout d’histoire de l’arbitrage qui va s’écrire mercredi prochain à Helsinki, lors de la Supercoupe de l’UEFA. La rencontre entre le Real Madrid et l’Eintracht Francfort sera la première à bénéficier de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu.

Une inauguration qui sera suivie d’une utilisation généralisée lors de la prochaine Ligue des champions. L’UEFA assure toutefois que des tests ont été effectués depuis 2020 lors des compétitions gérées par l’instance européenne, dont la dernière Ligue des champions et le dernier Euro féminin.

Des caméras spécialisées et des décisions plus rapides

"Ce système est prêt à être utilisé lors des matchs officiels et à être mis en place sur chacun des sites de la Ligue des champions", a indiqué Roberto Rosetti, responsable en chef de l’arbitrage de l’UEFA. Il assure aussi que "ce système permettra aux équipes de VAR de déterminer rapidement et de manière plus précise les situations de hors-jeu".

Le système mis en place utilise des caméras spécialisées "qui sont en mesure de suivre 29 points différents du corps des joueurs", indique l’UEFA dans un communiqué. Peut-être la fin des débats interminables sur les hors-jeu, que le VAR est loin d’avoir fait cesser.