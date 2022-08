Supercoupe d’Europe: le "hors-jeu semi-automatique", comment ça va marcher?

Le Real Madrid va affronter l’Eintracht Francfort lors de la Supercoupe d’Europe, ce mercredi à Helsinki (21h). Un match lors duquel les arbitres utiliseront la technologie du "hors-jeu automatique", qui sera ensuite employée en Ligue des champions et lors de la Coupe du monde 2022. Explications.

La Coupe Arabe 2021 et le Mondial des clubs, disputé en février dernier à Abu Dhabi, ont servi de laboratoires. Le temps d’expérimenter et de peaufiner ce nouveau dispositif, également testé dans plus d’une centaine de matchs sur le Vieux Continent depuis 2020. Après cette première phase de mise en place, c’est l’heure de le découvrir en mondovision. La "technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu" va être utilisée lors de la Supercoupe d’Europe entre le Real Madrid et l’Eintracht Francfort, ce mercredi à Helsinki (20h30).

Plus de 8 millions de données par match

Son but? Faciliter la détection des hors-jeux, accélérer les prises de décision des arbitres et les rendre plus fiables. La SAOT (semi-automated offside technology) se présente comme un outil complémentaire du VAR, l’assistance vidéo à l’arbitrage. Elle permet d’établir à tout moment la position des joueurs et du ballon. "Le nouveau système fonctionne grâce à des caméras spécialisées capables de suivre 29 points corporels différents par joueur", précise l’UEFA.

Dans la capitale de Finlande, l’affrontement entre le dernier vainqueur de la Ligue des champions et celui de la Ligue Europa sera scruté par une douzaine de caméras dédiées, qui recueilleront près de cinquante données par seconde (soit 8,3 millions durant la totalité du match). Elles seront transmises quasiment en temps réel à un assistant en charge de des décisions concernant les hors-jeux.

Les arbitres auront toujours le dernier mot

"Ce système innovant permettra aux équipes en charge du VAR de déterminer les situations de hors-jeu rapidement et avec plus de précision, améliorant ainsi le déroulement du jeu et la cohérence des décisions", résume Roberto Rosetti, le patron des arbitres de l’UEFA. Ce nouveau dispositif ne remplacera toutefois pas l’appréciation des arbitres, qui auront toujours le dernier mot. Des animations 3D pourraient être projetées sur les écrans du stade afin d’aider le public à comprendre leurs décisions.

Après cette soirée de Supercoupe d’Europe, le hors-jeu automatique sera utilisé en Ligue des champions, à partir de septembre prochain, puis lors de la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.