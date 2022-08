Real-Francfort: "Je suis préparé mentalement pour faire mieux", Benzema a encore faim après sa superbe saison

Karim Benzema s’est présenté mardi à la conférence de presse du Real Madrid à la veille de la Supercoupe d’Europe face à Francfort. L’attaquant madrilène s’est réjoui de sa saison précédente mais rêve de faire encore mieux en 2022-2023.

Auteur d’un fantastique doublé Liga-Ligue des champions la saison passée, Karim Benzema fait office de favori pour le prochain Ballon d’or. Mais avant de penser aux récompenses individuelles, le buteur français souhaite surtout ajouter un nouveau trophée à son palmarès. Avant de défier l’Eintracht Francfort ce mercredi lors de la Supercoupe d’Europe à Helsinki (21h), l’attaquant du Real Madrid a confié ses objectifs pour la campagne 2022-2023.

"Je dis toujours que nous ne sommes plus très jeunes mais nous travaillons à tous les niveaux, sur et en-dehors du terrain. On veut garder un niveau élevé, a expliqué la star de 34 ans en conférence de presse, aux côtés de Luka Modric. L'effectif s'est amélioré par rapport à la saison dernière."

>> Real Madrid-Francfort, la Supercoupe d’Europe c’est sur RMC Sport

"Un nouveau challenge et je veux faire mieux"

Arrivé au Real Madrid en provenance de Lyon en 2009, Karim Benzema y a depuis remporté la Ligue des champions à quatre reprises. Après un premier doublé en 2017, le Français a récidivé lors de la saison précédente. Mais contrairement à il y a cinq ans lorsque Cristiano Ronaldo a pris toute la lumière, cette fois c’est bien lui qui a porté l’équipe madrilène vers le sommet de l’Europe.

"C'était la meilleure saison de ma carrière car il y a eu les trophées, a enchaîné l’attaquant tricolore. Là c'est un nouveau challenge et je veux faire mieux sur le terrain. Je suis préparé mentalement pour faire mieux."

Un travail de tous les instants et une réussite face au but qui contribuent à faire de lui l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur joueur du monde en ce moment. Un statut que Karim Benzema refuse de s’accorder.

"Je ne m’intéresse pas à cela mais je veux donner le meilleur de moi-même pour ce club chaque année. Madrid est le meilleur club du monde et pour continuer chaque année, nous devons nous améliorer, a encore estimé le Français. L'année dernière, j'ai fait une très bonne saison, mais le 'meilleur du monde' c’est le travail d’autres personnes de le décider. Moi, je suis concentré sur mon travail."