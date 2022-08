Supercoupe d’Europe: un match pour embellir la légende du Real

Dans un possible remake de leur dernière confrontation officielle, en finale de la C1 en 1960 (victoire 7-3 des Madrilènes), le Real Madrid peut décrocher, face à Francfort ce mercredi soir (21h), en Supercoupe d’Europe, un sacre historique à bien des égards.

Benzema veut dépasser Raul

L’attaquant français tient à Helsinki la première occasion de dépasser Raul (323 buts tous les deux) et de s’installer comme le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club, seul derrière Cristiano Ronaldo (450). Pour cela, il lui suffit d’inscrire un but contre Francfort. Karim Benzema, qui entame sa 14e saison au Real, peut aussi se rapprocher de Marcelo, joueur le plus titré de l’histoire du club merengue. Parti cet été, le latéral gauche de 34 ans a soulevé 25 trophées avec le Real, soit trois de plus que le Français (22), qui pourrait bien devenir le joueur le plus décoré de l’histoire à l’issue de la saison. L'attaquant français va déjà essayer d’égaler les 23 titres de la légende Paco Gento, et ainsi faire un pas de plus vers le Ballon d'Or, qui semble déjà lui tendre les bras.

Ancelotti au firmament des entraîneurs

En cas de sacre du Real Madrid à Helsinki, Carlo Ancelotti deviendra le premier entraîneur de l'histoire à cumuler quatre Supercoupes d'Europe. Il en a remporté une en tant que joueur et trois en tant qu’entraîneur, dont deux avec les Rossoneri. Et la dernière avec… le Real Madrid (2014). Au sortir de la meilleure saison de sa carrière, lui qui n’avait jamais triomphé en C1 et en championnat la même année, Carlo Ancelotti vise encore plus haut cette saison. "S'il faut gagner toutes les compétitions, on essaiera", a assuré le technicien italien, qui a promis de tenter le sextuplé. Un sacré défi, même pour celui qui est devenu le premier entraîneur à remporter quatre fois la Ligue des champions.

Un sacre historique pour distancer le Barça

Sacré à quatre reprises dans la compétition depuis 2002, le Real tentera de gagner la Supercoupe pour la cinquième fois et de reconquérir un titre que le club madrilène n’a plus remporté depuis 2017. Ce trophée serait le 98e dans la grande armoire du Real, le club le plus titré au monde, devant les 96 du Barça, le rival catalan, en pleine reconstruction après une période agitée en coulisses.