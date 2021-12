Test d'italien bidon: l'enquête sur Suarez classée jusqu'à nouvel ordre

L'enquête sur le contrôle d'italien bidon passé par Luis Suarez dans le but d'obtenir la nationalité italienne lors de l'été 2020 a été momentanément classée.

Luis Suarez peut souffler. Le parquet de la Fédération italienne de football (FIGC) a momentanément mis en pause l'enquête sur le test d'italien truqué de Luis Suarez avant l'obtention d'un passeport italien, estimant qu'il ne dispose pas de données suffisantes pour établir l'existence d'irrégularités.

Faute de documents, l'enquête est suspendue

"Le parquet fédéral, en accord avec le parquet général du sport, a ordonné que l'enquête du parquet de Pérouse sur l'examen de Luis Suarez pour l'obtention de la nationalité italienne soit classée sans suite pour le moment, dans l'attente de tout autre document", peut-on lire dans le communiqué de la FIGC lundi.

"Avec les documents reçus par le parquet de Pérouse, en effet, des éléments insuffisants sont apparus pour considérer comme avéré un comportement illégal dans le cadre des règlements sportifs fédéraux des managers", ajoute-t-il. L'enquête a donc été momentanément interrompue, mais pourrait reprendre en cas de présentation de nouveaux documents.

Un test et un score prédéfinis

Les faits remontent au 17 septembre 2020, lorsque l'Uruguayen s'est rendu à l'Université pour les étrangers de Pérouse afin d'obtenir le certificat B1 de connaissance de la langue italienne, nécessaire à l'obtention d'un passeport italien. Naturalisé italien, Luis Suarez aurait ainsi pu signer plus facilement à la Juventus.

La justice italienne avait alors découvert peu après, grâce à des interceptions téléphoniques et à l'enregistrement de courriels, que l'examen aurait pu être truqué et que des professeurs d'université avaient préalablement fourni les questions au buteur. Luis Suarez lui-même, interrogé par le Procureur en tant que témoin et non en tant que personne faisant l'objet d'une enquête, a admis que les questions lui ont été envoyées par courrier afin de faciliter l'obtention du certificat.

À la suite de ce scandale, les autorités italiennes ont suspendu pour huit mois les responsables de l'université qui ont organisé et truqué l'examen de citoyenneté. Le parquet de Pérouse a conclu dans son enquête que "le contenu du test avait été préalablement communiqué au joueur lui-même, allant jusqu'à prédéterminer le résultat et le score de l'examen". Tout cela pour se conformer aux demandes de la Juventus, qui négociait un éventuel transfert si Suarez parvenait à un accord de sortie favorable avec Barcelone, son contrat étant valable jusqu'en 2021.



Finalement le joueur avait rejoint l'Atlético de Madrid en fin d'été 2020, libre de tout contrat après son départ tumultueux du FC Barcelone.