The Best: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la cérémonie organisée par la FIFA

C’est ce lundi soir à Paris que se déroulera la cérémonie FIFA The Best durant laquelle seront remis de nombreux trophées dont celui du meilleur joueur de l'année. Elle sera à suivre à partir de 21h sur TMC et en live commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

C’est l’une des soirées les plus attendues de l’année. Comme chaque année, la Fifa décerne ses prix lors la cérémonie FIFA The Best. Après l'édition précédente à Zurich, en Suisse, c’est à Paris, salle Pleyel, que le gratin du ballon a rendez-vous ce lundi soir. La cérémonie sera diffusée en direct sur la chaîne TMC à partir de 21h. Elle sera à suivre également en live commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

Un trophée pour Dimitri Payet ?

Parmi tous les trophées décernés, celui du meilleur joueur est le plus attendu. Favori pour un 7e sacre, le champion du monde argentin Lionel Messi aura face à lui deux concurrents français : son partenaire au PSG et adversaire malheureux en finale de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé, et le Madrilène Karim Benzema, champion d’Europe en titre avec le Real. Autre joueur tricolore en lice ce lundi soir, Dimitri Payet, nommé pour le prix Puskas, récompensant le plus beau but de l’année.