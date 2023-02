Comment est désigné le vainqueur du trophée de meilleur joueur Fifa The Best?

Ce lundi 27 février, la cérémonie pour les trophées Fifa The Best est organisée à Paris. Différents prix seront distribués: meilleur joueur, meilleure joueuse, entraîneur pour le football masculin, entraîneur pour le football féminin, meilleur gardien et meilleure gardienne.

Deux mois après le Ballon d'or qui a sacré Karim Benzema et Alexia Putellas, la Fifa organise ce lundi la cérémonie des trophées The Best à Paris. Lors de cette soirée, sept prix seront notamment décernés: prix Puskas du plus beau but, meilleur joueur, meilleure joueuse, entraîneur pour le football masculin, entraîneur pour le football féminin, meilleur gardien et meilleure gardienne.

Pour le football masculin, les prix seront décernées en se basant sur les performances réalisées entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022 inclus (date de la finale de la Coupe du monde). Pour le football féminin, ce sont les performances entre le 7 août 2021 et le 31 juillet 2022 (date de la finale de l'Euro) qui serviront de juge de paix.

Mbappé, Messi et Benzema finalistes chez les hommes

"Pour les joueurs et les joueuses, les prix sont attribués en fonction des performances réalisées sur le terrain et du comportement général sur le terrain et en dehors, tandis que pour les entraîneurs et les entraîneures, ils sont attribués au regard des performances sur le terrain et du comportement général de leurs équipes sur le terrain et en dehors", explique la FIFA dans son règlement.

Mais qui peut voter? À l'exception du prix Puskas récompensant le plus beau but (choisi par le public), les vainqueurs sont désignés par un vote des sélectionneurs de chaque pays, des capitaines d'équipe nationale, des journalistes (un par pays) et des internautes sur le site FIFA.com. Pour chaque trophée, les votants doivent soumettre et classer trois noms par ordre de mérite décroissant (cinq points pour le premier, trois points pour le deuxième, un point pour le troisième). Les quatre catégories de votants ont le même poids électoral dans le résultat final.

Il est important de souligner qu'un capitaine ou un sélectionneur d'une équipe nationale "peuvent voter pour des joueurs ou des joueuses de l’équipe nationale qu’ils ou elles représentent". En revanche, "les capitaines ainsi que les entraîneurs et les entraîneures nommés ne sont pas autorisés à voter pour eux-mêmes ou elles-mêmes", rappelle la FIFA.

Les finalistes des Trophées The Best

Prix du meilleur joueur: Lionel Messi, Kylian Mbappé, Karim Benzema

Prix de la meilleure joueuse: Beth Mead, Alex Morgan, Alexia Putellas

Prix du meilleur gardien: Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez

Prix de la meilleure gardienne: Ann-Katrin Berger, Mary Earps, Christiane Endler

Entraîneur pour le football masculin: Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Lionel Scaloni

Entraîneur pour le football féminin: Sonia Bompator, Pia Sundhage, Sarina Wiegman