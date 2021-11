The Best: Courtois pense être absent des nommés à cause de ses critiques contre les instances

Thibaut Courtois s'est étonné de son absence parmi les cinq nommés pour le prix The Best du meilleur gardien de l'année. Il paie, selon lui, ses critiques contre les instances internationales.

En octobre dernier, Thibaut Courtois effectuait une sortie remarquée à l'encontre des instances internationales du football. Le gardien belge du Real Madrid s'était emporté contre la cadence infernale du calendrier, critiquant le match pour la 3e place organisé par l'UEFA pour la Ligue des Nations. Un avis, qui selon lui, aurait eu raison de ses chances de remporter le trophée The Best du meilleur gardien, remis par la FIFA.

"Ils ne se soucient pas des joueurs", avait critiqué Courtois

"Ce n'est qu'un match pour de l'argent, il faut être honnête. Nous avons joué ce match car pour l'UEFA, c'est de l'argent supplémentaire avec la télévision. L'année prochaine, nous avons une Coupe du monde en novembre et nous devons à nouveau jouer jusqu'à la fin du mois de juin, avait pointé du doigt Thibaut Courtois. L'UEFA a encore crée une nouvelle compétition avec la Conference League. Ils peuvent être en colère contre les équipes qui veulent une SuperLeague mais ils ne se soucient pas des joueurs. Ils se soucient juste de leurs poches."

Ce lundi, la FIFA a révélé sa liste des joueurs retenus pour le trophée du meilleur gardien de l'année. Thibaut Courtois ne figure pas parmi les cinq nommés qui sont Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy, Manuel Neuer et Kasper Schmeichel. "Je pense que je ne suis pas nominé pour The Best à cause de ce que j'ai dit il y a un mois, a indiqué Thibaut Courtois ce mardi en conférence de presse. Je n'en dirai pas plus."

En attendant, Thibaut Courtois aura l'occasion de prouver sa valeur ce mercredi (21h) sur la pelouse de Sheriff Tiraspol , pour l'avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, où le Real Madrid a l'occasion de valider son billet pour les huitièmes de finale. En 17 matchs disputés cette saison avec le club merengue, le gardien de 29 ans a concédé 17 buts (toutes compétitions confondues) et réalise plutôt de très bonnes performances, dans la lignée de sa saison 2020-2021 où il a réalisé 21 clean-sheets, pour 43 buts pris en 50 rencontres. Un bilan qui n'a, néanmoins, pas trouvé grâce aux yeux de la FIFA.