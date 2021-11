Real Madrid: les louanges de Vinicius pour Benzema

Dans une interview accordée à la Cadena Ser, Vincius Junior loue son association avec Karim Benzema au sein de l’attaque madrilène. Il vote pour que le Français soit Ballon d’or.

La saison de l’explosion. Trois ans après son arrivée au Real Madrid, à 18 ans en provenance de Flamengo contre 45 millions d’euros, Vinicius brille au sein de l’attaque des Merengues. Le Brésilien a déjà marqué 10 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues. Il est devenu indispensable en attaque où son association avec Karim Benzema fait des merveilles. Le jeune attaquant loue d’ailleurs l’apport de l’ancien Lyonnais.

"C’est un grand joueur, j’adore jouer avec lui"

"Maintenant, nous jouons beaucoup plus de temps ensemble, confie Vinicius dans une interview à l’émission El Larguero sur la Cadena Ser. Nous savons déjà ce que l'autre va faire. Karim est un grand joueur, j'adore jouer avec lui, il m'aide toujours, je veux continuer à jouer avec lui pour faire une belle saison."

Il souhaite une récompense dorée à son partenaire, avec l’attribution du Ballon d’or le 29 novembre prochain. "Espérons que Karim puisse gagner", lance-t-il. Le temps semble loin où l'attaquant français avait été surpris en train de râler contre son jeune équipier à la mi-temps d'un match de Ligue des champions contre Mönchengladbach en octobre 2020.

Encore buteur dimanche à Grenade (4-1), Vinicius est actuellement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la Liga. Une récompense pour le joueur de 21 ans qui reconnaît le travail de Carlo Ancelotti avec lui, mais pas seulement.

"Ce n’est pas seulement Ancelotti, explique-t-il. Ils ont tous été importants: Solari, Zidane et maintenant Carlo. Avec lui j'ai plus de confiance, plus de minutes, plus de temps pour bien faire les choses. Trois ans à m'entraîner beaucoup et avoir beaucoup de minutes m'ont aussi beaucoup aidé. Maintenant, Ancelotti est arrivé et m'a donné la confiance dont j'avais besoin."